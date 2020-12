Cerimonia premiazione all’Alessandrini: omaggiati i 3 allievi più meritevoli

MONTESILVANO – L’IIS Alessandrini di Montesilvano omaggerà i suoi allievi più bravi. Sarà una cerimonia intima ma, non per questo, meno importante. Il prossimo 23 dicembre alle ore 11:00, nell’aula Magna ” Gianni Pagannone” dell’istituto superiore montesilvanese, il dirigente scolastico, Maria Teresa Di Donato, premierà i 3 migliori studenti dell’anno scolastico 2019\2020, in ordine: Giada Maria Stasio Donatelli, Alexandru Bogdan Nicolescu e Juan Gullermo Jaramillo Saa che hanno ottenuto un prestigioso 100 e lode.

Non vanno, però, dimenticati nemmeno gli altri 9 studenti: Marica Carosella, Dominick Marcin Duda, Federica Colantuono, Pamela Calista, Gaia Cocchini, Vittoria Romano Di peppe, Giacomo Sfamurri e Corsignana Spedicato capaci di conquistare un onorevole 100/100mi. L’I.I.S. Alessandrini è da anni impegnato nella valorizzazione delle eccellenze, perché la finalità dell’Istituto è quella di offrire a tutti qualità e professionalità, con l’obiettivo prioritario di dare agli studenti che si diplomano la possibilità di inserirsi in tempi brevi nel mondo del lavoro o di frequentare proficuamente un corso di studi universitari.

La cerimonia, in ottemperanza al nuovo Dpcm in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, è stata organizzata alla presenza dei soli studenti e degli insegnanti. A proposito, la Dirigente scolastica ha sottolineato: “In questo modo si vogliono valorizzare tutti gli studenti che si sono distinti all’esame di maturità dimostrando impegno, talento e dedizione, qualità che continueranno a dimostrare nel loro percorso accademico o lavorativo. Quest’anno i centisti sono stati tre. I nostri complimenti”, ha aggiunto Maria Teresa Di Donato, “vanno a questi giovani che hanno raggiunto un così importante obiettivo, nonostante le enormi difficoltà che l’emergenza sanitaria ha comportato per tutta la comunità nazionale, soprattutto per il comparto della scuola. Il premio arriva al termine di un percorso di studi molto importante”, ha concluso la Ds, “che ha consentito di acquisire quel bagaglio di competenze e conoscenze che potranno spendere in modo proficuo nel mondo del lavoro”.

Intanto fervono le iniziative per gli open day. L’IIS Alessandrini aprirà le porte del proprio istituto, materialmente e virtualmente, il prossimo 20 dicembre e il 10, il 17, e il 24 gennaio in un modo nuovo sicuramente diverso dai tradizionali e stereotipati canoni di orientamento. Durante le date di Open day ci sarà un webinar sull’economia applicata al calcio, per scoprire tutti i segreti del fair play finanziario.

Il corso progettato e realizzato dai Proff. Davide Pitocco e Paolo Giammarino, rispettivamente docenti di Lettere e di Economia e Diritto, metterà in risalto l’importanza del calcio nell’economia. Il laboratorio di economia, infatti, tende ad invogliare i giovani ad una riflessione meditata e consapevole, in modo da coinvolgere il mondo delle loro passioni con le competenze scolastiche.

Il progetto rientra in un contesto più ampio con il quale l’IIS Alessandrini vuole proporsi come apripista, per far sì che l’orientamento non sia una semplice presentazione dell’Istituto scolastico, ma continui ad essere uno strumento di apprendimento costante per tutti coloro che intendono partecipare, indipendentemente dal fatto che ci si voglia iscrivere o meno nella scuola.

Nel quadro generale di rinnovamento ed innovazione l’Istituto ha aperto un nuovo profilo Instagram Alessandrini Official ed uno TikTok gestito dagli allievi che hanno mostrato maggiori capacità grafiche, comunicative ed imprenditoriali, in collaborazione e sotto l’attenta e scrupolosa vigilanza dei docenti che vagliano ogni singolo post, prima che esso venga pubblicato.