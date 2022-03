Cerchio, il Ministro Gelmini incontra 45 bambini ucraini

Il Sindaco: “Abbiamo bisogno di aiuti concreti per garantire una dignitosa accoglienza e permanenza a chi fugge dalla guerra”

CERCHIO – Grande attesa a Cerchio per il ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, che sarà in visita per incontrare i 45 bambini ucraini ospiti del piccolo borgo abruzzese. Un segnale forte e concreto da parte del governo nei confronti di una piccola comunità che è riuscita in un’impresa umanitaria più grande delle proprie forze.

L’accoglienza è stata possibile grazie alla straordinaria compattezza dei cittadini e del gruppo degli alpini che si sono prodigati per accogliere i piccoli che scappavano dalla guerra ma, soprattutto, grazie alla ferrea volontà del primo cittadino Gianfranco Tedeschi e al lavoro encomiabile della sua amministrazione che ha lavorato sodo per offrire il proprio aiuto ai giovanissimi rifugiati.

“La visita del Ministro sarà un’occasione per sensibilizzare il Governo ad aiutarci per organizzare in modo più funzionale la struttura che accoglie i bambini – ci dice il Sindaco Tedeschi in una nota. “Stiamo facendo tutto il possibile, sostenuti anche dalle comunità locali, ma abbiamo bisogno di aiuti concreti per garantire una dignitosa accoglienza e permanenza a chi fugge dalla guerra”.