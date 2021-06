Cerchio d’arte, la magia della terra: ecco quando

Il progetto, che si svolgerà dal 22 al 25 luglio. ha l’obiettivo di valorizzare, arricchire e far conoscere le meraviglie borgo

CERCHIO – Come recita un detto indiano, «il seme proviene dalla pianta che non vedi più e porta in sé quella che non vedi ancora».

Anche noi dobbiamo rinascere dopo la pandemia da Covid-19 e l’arte ci può ispirare per un domani migliore. Arte che la Pro Loco di Cerchio rende protagonista di un tour inedito che attraversa i luoghi più suggestivi di Cerchio (AQ) a partire dal “Museo Civico d’Arte Sacra e Agricola”, dalle chiese fino alle antiche rue arricchite dalla presenza di artisti che creeranno ed esporranno le proprie opere temporanee e permanenti in loco. L’atmosfera sarà resa magica da musicisti, cantanti, attori e poeti. Il paese diventerà dunque un teatro o un museo a cielo aperto che vedono protagonisti il rispetto e la salvaguardia della natura.

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare, arricchire e far conoscere le meraviglie del nostro borgo immerso nel verde del Parco Sirente Velino.

Programma

Giovedì 22 luglio

21.30: apertura presso il “Museo Civico” di Cerchio con presentazione dell’iniziativa “Un Cerchio d’arte… per l’ambiente” in presenza degli artisti protagonisti

Venerdì 23 luglio

9.30: gli scultori e pittori prendono posizione per iniziare la realizzazione delle rispettive opere (le sculture e le installazioni saranno permanenti in loco, le pitture saranno destinate a creare un’area dedicata all’arte contemporanea all’interno del Museo Civico)

16.00: i poeti e gli attori iniziano le proprie esibizioni all’esterno delle chiese del Paese

21.30: spettacolo teatrale nello spazio antistante la chiesa “S.S. Giovanni e Paolo”

Sabato 24 luglio

9.30: gli artisti riprendono le loro postazioni

16.30 spettacolo per bambini in piazza “Sandro Pertini”

20.00: apertura punto ristoro della Pro Loco in Via della Stella con degustazione piatti tipici

21.30: cantanti e musicisti raggiungono la propria postazione nei vicoli più antichi e suggestivi per esibirsi

Domenica 25 luglio

9.30: gli artisti riprendono le proprie postazioni per terminare le proprie opere

12.30: apertura del punto ristoro della ProLoco e degustazione prodotti tipici in via della stella

16.30: laboratori per bambini in piazza “San Bartolomeo”

20.00: apertura punto ristoro della Pro Loco in Via della Stella con degustazione di prodotti tipici

21.30: concerto musicale in piazza “Sandro Pertini”