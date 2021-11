Centro Vaccinale Città Sant’Angelo Village Outlet: oltre 15mila dall’apertura

Il sindaco Perazzetti: “Al Village Outlet stanno gestendo in maniera impeccabile l’arrivo di diverse centinaia di persone”

CITTÁ SANT’ANGELO – È attivo da lunedì 11 ottobre 2021 il Centro Vaccinale nel Città Sant’Angelo Village Outlet, in via Moscarola, Ingresso D e sono già più di 15mila i vaccini anti Covid-19 somministrati. Dall’apertura si contano in media 500 vaccinazioni al giorno, procede, quindi, a pieno ritmo la campagna vaccinale nel pescarese. Il Modavi Abruzzo Protezione Civile, attivato dalla Sala Operativa della Regione Abruzzo, è impegnato nella gestione del Centro Vaccinale, a sostegno del personale addetto per la somministrazione dei vaccini, nell’accoglienza e nel supporto alla popolazione per la compilazione della modulistica e per aiutare a rispettare il distanziamento e le norme anti-Covid in vigore. Le squadre del Modavi si dividono in due turni, sono presenti 10/11 volontari la mattina e 10/11 nel pomeriggio. Sono stati attivati da Comune di Città Sant’Angelo anche i volontari della Croce Angolana, che affiancano i volontari del Modavi Abruzzo. “Le persone hanno risposto positivamente all’apertura del nuovo Hub Vaccinale a Città Sant’Angelo, l’affluenza è davvero positiva e sta crescendo anche il numero delle prime dosi somministrate. Il Coordinamento del Modavi Abruzzo, che ha al suo interno ben 13 associazioni, raccolte tra le province di Chieti e Pescara, dopo l’attivazione della Sala Operativa, si è subito mobilitato con varie squadre di volontari. I volontari del Modavi Abruzzo sono tutti formati e preparati ad operare in questo ambito, è, infatti, già da più di un anno che svolgono questo tipo di servizi” – dichiara Graziano Menna, Responsabile dei servizi accoglienza e post-vaccinazione all’interno del Centro Vaccinale e Vicepresidente del Coordinamento Modavi Abruzzo.

“Il mondo del volontariato, soprattutto in questa emergenza, è stato ed è fondamentale. A nome di tutto il Coordinamento Modavi Abruzzo voglio ringraziare tutti i Presidenti delle Associazioni del Coordinamento ed in particolare tutti i volontari che ogni giorno, da più di un mese, svolgono servizio, con professionalità, all’interno dell’Hub Vaccinale, impegnando il proprio tempo, la propria energia e la propria esperienza per aiutare il prossimo” – così Mirco Planamente, Presidente del Modavi Abruzzo.

Il centro, in cui si svolgono sia i richiami che la somministrazione delle prime dosi, e che offre anche la possibilità agli over 65 di fare il vaccino antinfluenzale (sono state abbondantemente superate le 700 dosi inoculate), è organizzato in 8 linee di vaccinazioni con 8 medici vaccinatori. Il percorso da seguire è ben preciso: accesso, registrazione, attesa e anamnesi, vaccinazione, post- vaccinazione della durata di 15 minuti presso la postazione 118 allestita dai volontari della Misericordia di Alanno. All’interno è stato allestito anche uno spazio-farmacia che si occupa della preparazione delle dosi dei vaccini. L’Hub Vaccinale è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: la mattina dalle ore 09:00 alle 13:30 ed il pomeriggio dalle 14:30 alle 19.30 (l’ultimo appuntamento previsto alle ore 19:00); il sabato solo la mattina dalle ore 09:00 alle 13:30.

COME PRENOTARSI E INFORMAZIONI

È possibile effettuare la prenotazione tramite il portale poste italiane al link: https://accesso.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/?c=prenotazionevaccino&cver=1&e=vaccine&man=&t=https%3A%2F%2Fprenotazioni.vaccinicovid.gov.it%2Fcit%2F&ver=v3-java-3.6.1#/login inserendo il proprio codice fiscale ed il numero di tessera sanitaria, oppure telefonando al numero verde 800.00.99.66, o recandosi presso l’ufficio postale o mediante il Postamat.

È, tuttavia, possibile recarsi anche senza prenotazione. Attualmente possono richiedere il richiamo per la somministrazione della terza dose le persone fragili (gli immunocompromessi, i trapiantati, i malati oncologici), gli over 80, gli over 60, il personale sanitario o d’interesse sanitario e chi ha ricevuto la seconda dose o l’unica somministrazione del vaccino monodose da almeno sei mesi. Soddisfatto anche il Sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti: “L’ho sempre detto che in questa guerra contro il covid19, i volontari stanno svolgendo un ruolo di straordinaria importanza. Sin dal primo giorno sono scesi in prima linea per assistere la popolazione. Al Village Outlet stanno gestendo in maniera impeccabile l’arrivo di diverse centinaia di persone. Il centro vaccinale di Città Sant’Angelo, è un punto comodo per l’hinterland pescarese. Arrivano da tutte le parti e possono ricevere la somministrazione di ogni vaccino. Ringrazio la Modavi Protezione Civile Abruzzo e tutti i volontari delle varie associazioni che sono lì quotidianamente a supporto della ASL e degli abruzzesi”.