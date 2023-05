Fossacesia conquista la Bandiera Blu 2023

FOSSACESIA – Dopo il rosa della grande partenza del Giro d’Italia, Fossacesia si tinge di blu con la 22esima bandiera blu. Ritirate oggi, presso la sede del CNR a Roma, le bandiere blu d’Italia e fra queste, per il 22esimo anno consecutivo, c’è Fossacesia che ha conquistato il prezioso sigillo per le acque eccellenti del suo mare per tutti i suoi 5 km di spiaggia. Trentuno i requisiti previsti dal programma Fee al quale ogni anno il Comune di Fossacesia partecipa: acque del mare eccellenti, come certificate dai campionamenti dell’ Arta, percentuale della raccolta differenziata superiore all’80%, servizi per i disabili, depurazione, promozione turistica, attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, sono solo alcuni dei requisiti previsti e che il Comune ogni anno porta avanti.

“Sono entusiasta e molto soddisfatto per il raggiungimento di questa ulteriore conquista -commenta a caldo il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio – la bandiera blu è il frutto di un grande lavoro di squadra ed è per tale ragione che questo prezioso sigillo appartiene a ciascuno di noi e ciascuno di noi deve andare orgoglioso”.

“14 le bandiere blu abruzzesi. I sindaci, gli amministratori e i tecnici presenti- aggiunge Di Giuseppantonio- tutti insieme, al termine della cerimonia di consegna delle bandiere blu, hanno festeggiato il mare d’Abruzzo inneggiando “W l’Abruzzo”.