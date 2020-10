Centro Nazionale di Studi Dannunziani, i prossimi appuntamenti

PESCARA – La Presidente del Centro Nazionale di Studi Dannunziani, Elena Ledda spiegando le motivazioni dell’annullamento del convegno a causa del Dpcm del 18 ottobre 2020 e la scelta condivisa di non svolgerlo on line per non sminuire lo spirito convegnistico, di incontro e dibattito scientifico, ed evitare l’assenza da remoto di alcuni relatori, che avrebbe compromesso l’articolazione del programma specificatamente congeniata, annuncia che è stata presa la decisione di raccogliere i testi delle relazioni in volume per presentarli pubblicamente, non appena sarà consentito dalla norma governativa, con una tavola rotonda.

Inoltre la Presidente ha ricordato Edoardo Tiboni, fondatore del Centro Nazionale di Studi Dannunziani” e ha esposto la programmazione culturale del Centro per i prossimi mesi:

La Mostra “Pescara al tempo di d’Annunzio. Tra le carte di un poeta”

Convegno “ D’Annunzio e Dante nel settecentenario della morte di Alighieri”

Ripresa della rivista “Rassegna Dannunziana”

Incontri didattici in remoto con studenti delle scuole superiori secondarie di secondo grado e università nazionali e internazionali abruzzesi