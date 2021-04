Centro del Riuso in via Nilo a Montesilvano: orari e informazioni utili

MONTESILVANO – Il Centro del Riuso in via Nilo è operativo dallo scorso 22 aprile (dalle 15 alle 18) e il sabato (dalle 10 e alle 13) e può ricevere tutti quegli oggetti che i cittadini di Montesilvano non intendono più tenere nelle proprie abitazioni, ma che sono ancora in buone condizioni e che possono essere utili per altri.

Arredamento, giochi, attrezzi da ginnastica, libri, fumetti e molto altro possono essere portati al Centro di via Nilo (vicino al Centro Sportivo Unicentro) e lasciati in consegna agli operatori presenti che ne verificheranno a ricevibilità (secondo il regolamento comunale scaricabile dal sito www.formulambiente.it/montesilvano

Per il primo mese di attività, sarà possibile solo la consegna degli oggetti, dal prossimo 20 maggio, quando il deposito sarà ben fornito, sarà possibile anche ritirare gli oggetti che saranno dati gratuitamente, secondo il regolamento, a coloro che lo richiederanno.