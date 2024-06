Giulianova, cerimonia di consegna dei diplomi di Cavaliere al Merito

Il riconoscimento è andato a Edoardo D’Angelo e Giuseppe Marchionni della Polisportiva Amicacci e al Capitano di Fregata Giuseppe Barretta

GIULIANOVA – Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, nell’ Aula Magna dell’ Università degli Studi di Teramo, la cerimonia di consegna dei diplomi di Cavaliere dell’ Ordine al merito della Repubblica Italiana, diplomi assegnati con decreto del Presidente Sergio Mattarella.

Il riconoscimento è andato, tra gli altri, ai giuliesi Edoardo D’Angelo e Giuseppe Marchionni, rispettivamente Presidente e patron dell’ associazione sportiva di basket in carrozzina Amicacci Abruzzo, e al Capitano di Fregata Giuseppe Barretta, che a Giulianova ha risieduto e dove ha comandato fino al 2010 il locale Ufficio Circondariale Marittimo.

I diplomi sono stati consegnati dal Prefetto di Teramo dottor Fabrizio Stelo e dal Sindaco di Giulianova Jwan Costantini.

“Una cerimonia emozionante – ha commentato Costantini – a cui ho avuto l’onore di partecipare. Porgo con piacere le mie felicitazioni e quelle della Città al Capitano Barretta, al Presidente Edoardo D’ Angelo e a Giuseppe Marchionni, che non era presente per motivi di salute e a cui rivolgo gli auguri per un pronto ristabilimento ed il nostro affettuosissimo abbraccio”.