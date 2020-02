Al Teatro Comunale di Teramo va in scena Cenerentola in bianco e nero

Lo spettacolo di domenica 9 febbraio racconta fedelmente la storia nota al pubblico di ogni età, ci sarà in scena Cenerentola in carne ed ossa

TERAMO – ACS Circuito Spettacolo Abruzzo e Molise per la Rassegna di Teatro Ragazzi presenta Cenerentola in bianco e nero portata in scena da Proscenio Teatro domenica 9 febbraio alle 17,00 al Teatro Comunale di Teramo. Lo spettacolo racconta fedelmente la storia nota al pubblico di ogni età, ci sarà in scena Cenerentola in carne ed ossa, col suo vestito sporco di cenere e con quello sfavillante con cui si presenta alla festa, ci sarà il Principe, la scarpetta abbandonata e tutto il resto. Non mancheranno, come tradizione della compagnia, pupazzi animati, situazioni divertenti e coinvolgimento diretto del pubblico che sarà chiamato in prima persona a decidere il finale della favola che conta molte versioni, le più fortunate e conosciute in occidente sono quelle di Charles Perrault (1697) e dei Fratelli Grimm (1822), per molti versi simili ma con importanti differenze, soprattutto nel finale.

La versione di Proscenio Teatro prende spunto proprio da queste incredibili e diverse maniere di far concludere la vicenda, da una parte Perrault, che perdona le malefatte della matrigna e delle sue figlie e che vede addirittura Cenerentola accoglierle nel Palazzo dove era andata in sposa con il Principe, idea ripresa poi da Walt Disney nel suo celeberrimo film d’animazione (versione bianca). Dall’altra la “zampata” dei Fratelli Grimm, che invece puniscono severamente le sorellastre, facendole accecare da due colombi nel giorno delle nozze di Cenerentola (versione nera) e sarà proprio il pubblico a decidere quale dei due finali è più gradito, lo farà con una regolare votazione, alzando il foglio che gli verrà consegnato all’ingresso, nella parte bianca o in quella nera, stimolando successivamente una riflessione sulla scelta effettuata e sul tema del perdono.

Adatto a bambini dai 4 ai 10 anni.