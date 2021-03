Celebrata la Giornata in Memoria delle vittime di Covid a Fossacesia

FOSSACESIA – “Oggi, Giornata nazionale dedicata alle vittime della pandemia, la memoria ci riporta indietro un anno fa. Davanti a noi scorrono i ricordi di giorni amari, durante i quali abbiamo dovuto affrontare una situazione difficile, senza precedenti. Il nostro pensiero è rivolto a tutti coloro che hanno perso qualcuno per il Covid, una ferita che resterà per sempre aperta in tutta la comunità di Fossacesia”.

Sono le parole pronunciate dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, a conclusione della manifestazione svoltasi oggi davanti al Comune della città in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid alla quale, oltre al primo cittadino, hanno preso parte Assessori e Consiglieri Comunali.

“Quel che ci ha colpito maggiormente, la perdita di persone vulnerabili, come gli anziani. Il minuto di silenzio che abbiamo osservato – ha proseguito il sindaco Di Giuseppantonio – è servito a farci sentire tutti ancora più uniti nel combattere un nemico invisibile, vigliacco, ma che tutti siamo decisi a sconfiggere per poter riprendere il cammino e a guardare avanti con fiducia”.