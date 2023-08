Celano si prepara alle imminenti Feste Patronali: le novità

Dal 24 al 26 agosto sarà istituito un servizio bus navetta completamente gratuito e saranno aperte alle visite le Sorgenti dei Santi Martiri

CELANO – “Non solo storia, personaggi famosi e tradizioni. La Città di Celano è ricca anche di una vasto patrimonio artistico e architettonico che per il valore e il pregio merita senz’altro di essere meglio conosciuto. C’è un angolo molto suggestivo denominato Sorgente dei Santi Martiri che rappresenta un unicum nel ventaglio delle proposte architettoniche locali. Si tratta di un’area, una volta sede del mattatoio, ora completamente riqualificata e impreziosita con le targhe recanti il nome di tutte le Confraternite di Celano e rinominata Fonte dei Miracoli. Ma in occasione delle prossime giornate, dedicate alle festività in onore dei nostri Santi Martiri, sono stati predisposti anche una serie di servizi per agevolare la mobilità dei cittadini”.

Il Sindaco Settimio Santilli così spiega le novità introdotte in questi giorni dall’Amministrazione comunale per garantire una soddisfacente fruizione dei servizi per poter trascorrere in tutta serenità i prossimi giorni di festa.

“Innanzitutto – aggiunge il Sindaco Santilli – è stato predisposto un servizio di bus navetta dal 24 Agosto fino al 26 Agosto totalmente gratuito che seguirà il seguente percorso: 1) da Borgo Bussi fino alla fermata finale in Piazza Aia, effettuando le consuete fermate di TUA durante il percorso. Il servizio prevede corse di andata e ritorno. 2) da Via dello Sport a Via O. Ranelletti fino ad arrivare alla fermata finale situata all’Auditorium E. Fermi, effettuando le consuete fermate di TUA durante il percorso. Anche in questo caso le corse sono di andata e ritorno. Gli orari previsti per tutti i giorni dalle ore 20,00 alle ore 03,00. Unica partenza da Borgo 8000 alle ore 19,30 – ritorno alle ore 02,00 e da Borgo Strada 14 alle ore 19,45 – ritorno alle ore 02,00”.

“Infine, come anticipato da stasera sarà aperta alle visite la Sorgente dei Santi Martiri nei seguenti giorni e orari: 22 e 23 agosto dalle ore 20 alle ore 24. 24, 25 e 26 agosto dalle ore 10 alle ore 24” – conclude il Sindaco Santilli.