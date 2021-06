Celano, riparte il servizio di e-bike per un turismo sempre più sostenibile

Il progetto “Celano e-bike”, gestito dall’Ufficio Turistico, prevede itinerari a tema: storico-culturale, naturalistico, sportivo e religioso

CELANO – Pedalare alla scoperta del territorio in tutta sicurezza e nel rispetto dell’ambiente, per trascorrere giornate piacevoli all’insegna della sostenibilità. Questa é l’offerta dell’Ufficio Turistico di Celano, che, gestendo un progetto comunale nato nel 2020, ha scelto di allinearsi perfettamente all’uso di energie rinnovabili e alla promozione e valorizzazione di un turismo lento e a emissioni zero, creando il progetto denominato “Celano e-bike” e mettendo a disposizione dei cittadini e dei turisti delle bici elettriche a pedalata assistita.

Se fino a pochi anni fa, ridurre l’impatto sull’ambiente, era interesse di una ristretta nicchia di persone oggi le evidenze scientifiche dei cambiamenti climatici e gli effetti tangibili sull’ambiente hanno fatto crescere la consapevolezza che occorre cambiare abitudini perché “Difendere l’ambiente é un dovere verso la vita”. L’obiettivo del progetto “Celano e-bike” è quello di creare una cultura legata alla mobilità sostenibile oltre a voler anche spiegare quanto è bella Celano e dar la possibilità a tutti di scoprirla anche in bicicletta. Eleganti, silenziose, pratiche, agili, comode e, soprattutto, ecologiche le e-bike consentono anche ai meno allenati di spostarsi facilmente in piena armonia con la natura e con l’ambiente.

Gli itinerari cicloturistici proposti da Celano sono quattro, suddivisi per tema (e colore perché lungo ogni percorso sono presenti degli adesivi colorati a segnalazione degli stessi), in modo da mettere in evidenza non solo le emergenze storico, artistico e culturali del centro ma anche i punti naturalistici ed i luoghi dove è possibile fare sport ed essere cosi, per tutti e alla portata di tutti. Avremo, quindi, un percorso storico culturale, un altro naturalistico, uno sportivo e infine, anche uno religioso perché non dimentichiamo che Celano é anche il luogo dove nacque e visse il Beato Tommaso, primo biografo di San Francesco. Di seguito una breve descrizione analitica dei quattro percorsi.

– Percorso storico-culturale: Chiesa di San Francesco – Chiesa di San Giovanni Battista, Castello Piccolomini, Chiesa di Sant’Angelo, Chiesa della Madonna del Carmine, Chiesa della Madonnina, Chiesa di San Rocco, Chiesa della Madonna delle Grazie, Fonti del Miracolo, Chiesa di Santa Maria Valleverde;

– Percorso naturalistico: Sentiero Storico, Gole di Celano, Chiesetta degli Alpini, Parco della Rimembranza, Parco Madonna delle Grazie; Santa Iona (Comune di Ovindoli), dove si potranno trovare altre e-bike e intraprendere altri percorsi che portano anche ad Alba Fucens, importante sito archeologico conosciuto anche come la “piccola Roma”;

– Percorso sportivo: Centro Sportivo Ermanno Piccone (campo da basket, calcio a 5, volley), Palazzetto dello Sport (stadio, piscina, campi da tennis, calcio a 5), Arrampicata sportiva (Sentiero storico);

– Percorso religioso (Cammino di Francesco e Tommaso): Chiesa di San Francesco, Chiesa di San Giovanni Battista, Castello Piccolomini, Chiesa di Sant’Angelo, Chiesa della Madonna delle Grazie, Monumento a San Francesco, Chiesa di Santa Maria Valleverde; Gole di Celano.

Le e-bike saranno gestite dall’Ufficio Turistico di Celano, sito in piazza IV Novembre. Basterà consegnare il proprio documento d’identità per prendere bici, caschetto, lucchetto e scaricare tramite apposito QrCode l’itinerario preferito. Per prenotazioni si invita a contattare il numero 0863.792184.