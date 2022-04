Celano, lotta al randagismo: al via la microchippatura gratuita

Celano aderisce al progetto “Cerco casa, sono un randagio”. Il 30 aprile una campagna per l’iscrizione all’anagrafe canina

CELANO – Su iniziativa del Vicesindaco Piero Ianni, con delega alla Città, il Comune di Celano ha approvato l’adesione al progetto “Cerco casa, sono un randagio” proposto dalla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

“Si tratta di un programma di prevenzione – spiega il Vicesindaco Ianni – del quale la nostra Amministrazione fin da subito ha compreso l’importanza per la cittadinanza, in considerazione del fatto che sul territorio comunale viene segnalata con un certa frequenza la presenza di cani vaganti, randagi o abbandonati e quindi non riconducibili ad un preciso proprietario. Abbiamo accolto con favore la proposta della Asl perché come Amministrazione riteniamo prioritaria la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini, pur in una rispettosa e pacifica convivenza”.

Il Comune metterà in atto le seguenti azioni: controlli e vigilanza permanente sui cani di proprietà per accertare che tutti gli animali posseduti siano inscritti all’Anagrafe canina. A tal proposito, di concerto con la Asl, abbiamo programmato per il prossimo 30 aprile, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 in piazza Aia, la giornata dell’Anagrafe canina, durante la quale verrà eseguita la microchippatura dei cani del territorio comunale. La altre azioni che il Comune intende adottare riguardano poi l’utilizzazione del sistema sanzionatorio che assicura la gestione dei fondi da parte degli Enti locali; implementare il sistema dell’adozione dei cani catturati; favorire le procedure di sterilizzazione dei cani di proprietà; istituire una rete di collaborazione con il settore del volontariato.

Il progetto, infine, si prefigge di raggiungere i seguenti scopi: sensibilizzare i cittadini ad un corretto rapporto uomo-animale e sulla necessità della sterilizzazione chirurgica; informare i cittadini circa la legislazione vigente; ridurre il fenomeno del randagismo e dell’abbandono; realizzare un ciclo virtuoso con l’associazionismo locale per garantire le prime azioni sui cani randagi e abbandonati.