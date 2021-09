Celano, importante nomina per il Vicesindaco Ianni: ecco quale

Ianni componente del Coordinamento ANCI Abruzzo Giovani. “Affronterò le tematiche che caratterizzano il lavoro nelle realtà locali”

CELANO – La nomina del Vicesindaco di Celano Piero Ianni tra i componenti del Coordinamento ANCI Abruzzo Giovani segna il primo passo del ritorno del comune marsicano nell’elite della politica regionale. L’assemblea regionale Giovani Amministratori ANCI Abruzzo riservata agli under 35, si è svolta venerdì scorso, 17 settembre, a Pescara.

Su proposta del Sindaco Settimio Santilli e grazie all’intermediazione della lista “Insieme per l’Abruzzo” con il candidato coordinatore Vincenzo D’Ercole, il Vice Sindaco Ianni è stato nominato nel Consiglio ANCI e per la prima volta nella storia un amministratore del Comune di Celano viene indicato a ricoprite tale importante ruolo.

“Sono soddisfatto ed emozionato per la nomina. Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco Santilli e l’assemblea per la fiducia accordatami – queste le prime parole del neo eletto Ianni. Il mio impegno all’interno dell’ANCI sarà quello di affrontare le varie tematiche che quotidianamente caratterizzano il lavoro nelle realtà locali. La partecipazione dei giovani amministratori è sempre più essenziale alla vita politica del nostro Paese e delle nostre comunità che abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare“.

Il direttivo regionale dell’ANCI Giovani è costituito dagli amministratori abruzzesi fino ai 35 anni.

“Per il nostro Comune – aggiunge – l’ANCI giovani dovrà rappresentare strumento e punto d’incontro, un luogo di dialogo fondato sulle problematiche quotidiane dei nostri territori e dei nostri cittadini, il tutto finalizzato alla ricerca delle soluzioni condivise, più efficaci ed efficienti per lo sviluppo sociale ed economico del nostro comprensorio”.