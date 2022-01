Celano celebra la cittadinanza onoraria a Liliana Segre con un seminario

Il seminario, rivolto agli studenti delle scuole superiori, si svolgerà il 18 febbraio e verterà sul rapporto tra regime nazista e intellettuali ebrei

CELANO – Nella seduta del 29 giugno 2021, il Consiglio Comunale di Celano ha deliberato all’unanimità il conferimento della Cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre per l’alto valore della sua testimonianza, l’impegno al mantenimento della memoria sugli orrori dell’Olocausto e la lotta contro razzismo, antisemitismo, xenofobia e ogni forma di discriminazione.

Per ricordare il 27 gennaio del 1945, il Comune di Celano ha promosso un’iniziativa rivolta agli studenti con il progetto “Entartete Musik”, un seminario di storia e scrittura creativa a cura dell’autrice e sceneggiatrice Greta Salve. Il progetto patrocinato dall’Istituto Italiano di cultura di Tel Aviv, fa parte di un contesto più ampio che riguarda la sceneggiatura di un film internazionale, che l’autrice sta portando avanti con lo storico e saggista Paolo Mieli.

Il seminario, rivolto agli studenti delle scuole superiori, si svolgerà il prossimo 18 febbraio e avrà come focus principale, il difficile rapporto tra regime nazista e intellettuali ebrei e non ebrei, in un contesto totalitario evidenziando l’incompatibilità tra espressione artistica e un regime, che la piega ai propri scopi. “L’argomento proposto” – precisa l’Assessore all’istruzione Lisa Carusi, promotrice dell’iniziativa – “sarà trattato dal punto di vista di giovani musicisti ebrei, che avevano gli stessi sogni e le stesse ambizioni dei ragazzi di oggi, un tema particolarmente adatto per le nuove generazioni, che riusciranno a comprendere di quanto dolore sia stato ammantato quel periodo storico e quanto ancora oggi, antisemitismo e odio razziale, siano purtroppo costantemente presenti nella nostra società”.

Gli studenti potranno visionare documenti rari, materiale fotografico e alcuni video d’archivio, di cui uno sul rapporto controverso che avevano con il nazismo, i due più grandi direttori d’orchestra del mondo, che sono stati a capo dei Berliner Philarmoniker: “Herbert Von Karajan e Wilhelm Furtwängler”.

Il seminario, che si terrà nella Sala Consiliare del Comune, sarà preceduto da un momento solenne e altamente simbolico in cui il Sindaco Settimio Santilli e il Presidente del Consiglio Comunale, Silvia Morelli, facendo seguito al conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre, condivideranno l’indirizzo di saluto che la medesima, informata e resa partecipe dell’iniziativa, ha inviato alla Città di Celano. “La lettura delle parole della Segre”, spiegano il Sindaco Santilli e la Presidente Morelli, “rafforzerà nel giovane pubblico il sentimento del dovere civile della memoria, per non dimenticare mai quello che ci ha preceduto. Un popolo senza memoria, è un popolo senza domani e studiare vicende anche molto lontane, aiuta a comprendere i meccanismi della vita pubblica, della politica e dell’economia, anche nel tempo presente”.