Celano, agosto 2023 all’insegna dell’afflusso turistico

In primo piano l’evento “Anno Federiciano”. Sindaco Santilli: Importanti segnali di ripresa per l’economia locale

CELANO – “Abbiamo avuto un afflusso turistico molto importante, che ha avuto ricadute nettamente positive sulle attività ricettive e commerciali locali. Gli eventi di qualità programmati dall’amministrazione, dal festival AdArte, all’Anno Federiciano, alle altre iniziative, hanno attratto un gran numero di turisti e gli stessi celanesi. Su questa scia i visitatori hanno procrastinato il soggiorno con importanti visite al Castello Berardi Piccolomini, alle Gole, alla sorgente dei Santi Martiri e a tutti gli altri siti di interesse. La strada di eventi di spessore strutturali e non estemporanei è quella giusta ed ora bisogna continuare nella maniera più assoluta a percorrerla”.

Sono le parole del Sindaco di Celano ing. Settimio Santilli nell’ambito di una indagine conoscitiva eseguita all’indomani della prima tranche delle manifestazioni estive che hanno arricchito il programma degli eventi organizzati dall’amministrazione comunale, con l’intento di rilanciare l’economia e, in questo particolare momento della stagione, imprimere un significativo punto di svolta al turismo.

E allora vediamo come ha risposto il settore ricettivo e commerciale della Città (per motivi di spazio in questa prima parte ne riportiamo alcuni, altri verranno menzionati nei successivi resoconti) alla programmazione degli eventi che si sono succeduti alla vigilia dei festeggiamenti in onore dei Santi Martiri. Tra questi meritano un particolare menzione il festival Adarte che ha riscosso un notevole successo e gradimento di pubblico. Dal mini sondaggio non poteva essere escluso l’evento clou, ovvero l’Anno Federiciano, che nella quattro giorni di rievocazione storica dedicata al convulso rapporto tra l’imperatore Federico II di Svevia e Celano, ha richiamato un numero sempre crescente di spettatori e visitatori, provenienti anche da fuori regione.

“La strada intrapresa è quella giusta – ha commentato Sandro Baliva (Madonna delle Vigne) – e posso confermare che i riscontri, soprattutto in termini qualitativi sono senz’altro positivi”. Sulla stesa lunghezza d’onda anche il commento di Giampiero Cerasoli (La Terrazza) che tiene a sottolineare come “la programmazione proposta dall’amministrazione comunale sia di alto livello. In questi giorni si è registrato un incremento del 54% delle richieste da parte di turisti e visitatori”. Il notevole successo delle manifestazioni è stato rimarcato anche da Angelo Contestabile ( B&B Nonno Loreto) “con le prenotazioni, fin dal mese di luglio c’è stato un importante incremento delle presenze nella nostra Città”. Tra le attività che hanno beneficiato dell’onda lunga delle presenze turistiche anche la Pasticceria Castello tanto che il titolare Luca Marianetti tiene ad affermare che “i riscontri fino a questo punto sono positivi, siamo al di sopra della media stagionale. Bene, avanti così”.

Nel corso del sondaggio sono emersi anche suggerimenti e segnalazioni, ai quali l’amministrazione farà sicuramente riferimento per migliorare, ove possibile, l’organizzazione di grandi eventi in grado di richiamare sempre più visitatori e turisti.

“Le manifestazioni hanno dato buoni risultati – dice Loredana Contestabile (Baretto dietro Castello) – anche per la presenza di tanti giovani provenienti da fuori Celano. Abbiamo registrato più presenze ma forse – suggerisce – agli eventi andrebbe fatta più pubblicità”

Per Imma La Stella (Ristorante Cittadella) “bellissime manifestazioni, impegnative e importanti. Anche se vorrei segnalare all’amministrazione piccoli interventi migliorativi per quanto riguarda i parcheggi, la dislocazione dei bagni chimici e la raccolta dei rifiuti”.