Castelli, premio Grue: primo posto per Aurora Di Donato

CASTELLI (TE) – Aurora Di Donato, alunna della classe terza B della scuola secondaria di primo grado di Isola del Gran Sasso, ha ottenuto il primo posto sul “podio” della creatività nell’ambito della prima edizione del premio “Grue”, organizzato dal prestigioso Liceo Artistico di Castelli. Al secondo e terzo posto si sono classificate altre due alunne delle terze di Isola del Gran Sasso, Ludovica Dondarini e Gioia Hunziker.

Il concorso-progetto, che ha avuto come tema Pinocchio: interpretazioni multimediali e attualizzanti di un grande classico, rientra nell’ambito delle attività di orientamento e si è sviluppato in due fasi: la prima è stata dedicata alla progettazione di un manufatto che i ragazzi hanno elaborato in classe sotto la guida dei docenti Aldo Mattei e Alfonso Ursini; nella seconda fase, invece, la creatività progettuale si è trasformata in opera d’arte.

I ragazzi, infatti, sono stati ospiti del Liceo per realizzare le loro creazioni artistiche, piatti o formelle, in ceramica, come si addice alla tradizione secolare di questo incantevole borgo conosciuto in tutto il mondo per la sua maiolica. Durante la cerimonia della premiazione la Dirigente, Dottoressa Eleonora Magno, ha percorso un meraviglioso viaggio nella storia delle illustrazioni del Pinocchio di Collodi.

“L’opera di Collodi – ha affermato la Dirigente del Liceo Artistico – ha dato vita ad un gran numero di interpretazioni . Si va dal cinema,alla musica, ai fumetti fino al Pinocchio raccontato con le emoticon”.

La Dirigente ha poi concluso il suo intervento con la lettura delle rime tratte dalla filastrocca di Pinocchio di G.Rodari, che hanno letteralmente incantato il pubblico dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso-Colledara.