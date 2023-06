Casoli, provvisoriamente chiuso tratto della SS81 “Piceno Aprutina”

Si è verificato un movimento del corpo stradale con conseguente grave ammaloramento, circolazione leggera e pesante deviata con indicazioni in loco

CASOLI – A seguito delle recenti condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato l’intero territorio regionale, si è verificato un movimento del corpo stradale con conseguente grave ammaloramento ripercussione sul piano viabile della strada statale 81 “Piceno Aprutina”, al km 180,000, nel territorio comunale di Casoli (CH).

Anas ha quindi proceduto nell’immediato all’interdizione della tratta stradale per le necessarie verifiche tecniche, propedeutiche all’esecuzione degli interventi di ripristino: attualmente la SS81 “Piceno Aprutina” è quindi chiusa al transito tra il km 173,800 ed il km 184,800, per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e tra il km 179,000 ed il km 182,000 per tutte le altre categorie di veicoli.

La circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate viene deviata su viabilità provinciale come segue: il traffico proveniente da Guardiagrele al km 173,800 della SS81, mentre quello proveniente da Casoli al km 184,800.

La circolazione locale è invece deviata su viabilità comunale, come segue: il traffico proveniente da Guardiagrele al km 179,000 della SS81, mentre quello proveniente da Casoli al km 182,000.

Le deviazioni sono segnalate in loco.