Casalincontrada, partono i servizi presso l’asilo nido “Il Germoglio”

Dal 1° luglio due mesi di servizi gratuiti per i bimbi da 0 a 3 anni, che saranno in attività educative, ludico/ricreative

CASALINCONTRADA – Partiranno lunedì 4 luglio 2022 presso l’asilo nido il Germoglio di Casalincontrada, 2 mesi di servizi gratuiti per i bimbi da 0-3 anni.

Nei mesi di luglio e agosto 2022 sarà infatti possibile beneficiare, grazie ad un finanziamento regionale ed al lavoro di intercettazione fondi dell’amministrazione comunale che interessa tutti i settori oltre ai lavori pubblici, della professionalità dell’Associazione “La scuola nuova” che gestisce il nido d’infanzia di Casalincontrada.

I bimbi presso la struttura del nido comunale in via Mascagni, saranno coinvolti in attività educative, ludico/ricreative alla presenza di educatrici qualificate. Soddisfatto il Sindaco Vincenzo Mammarella per l’ottimo risultato portato avanti dalla sua squadra a beneficio di tutta la cittadinanza.