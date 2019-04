Diretta di Carpi – Pescara: dove seguire la partita in tv e streaming

Lunedì 22 aprile si gioca Carpi – Pescara, gara valida per la 34° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Lunedì 22 Aprile allo stadio Cabassi si gioca Carpi – Pescara, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Calcio di inizio previsto per le ore 21. I biancorossi provengono dalla pesante sconfitta rimediata in trasferta sul campo Lecce e in classifica ora sono ultimi con 25 punti, a pari merito con il Padova e a -8 dalla zona salvezza. Ventiquattro lunghezze in più per il Pescara, quinto, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro il Perugia. La gara sarà diretta dal Signor Daniele Minelli della sezione di Varese. Assistenti saranno i Signori Marcello Rossi di Novara e Giovanni Luciano di Lamezia Terme. Quarto uomo il Signor Marco Rossetti di Ancona.

I biglietti per assistere all’incontro (Curva Est-Tribuna Ospiti) si potranno acquistare online e in tutti i punti vendita Listicket abilitati in Italia al costo di 14 euro, comprensivo di diritto di prevendita. Si segnala che il settore ospiti dello Stadio Cabassi non è attrezzato a ospitare persone con disabilità motorie

DAZN

Il match sara trasmesso in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Collegamenti solitamente a partire da 15 minuti prima del match per vivere l’attesa con le formazioni e curiosità sulla partita.

Webcronaca

In alternativa o come supporto per tablet e smartphone ci sarà come di consueto la webcronaca a cura di Calciomagazine.net. Dalle ore 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Per il Carpi probabile modulo 4-4-2 con Piscitelli tra i pali e difesa formata dalla coppia centrale formata da Kresic e Pezzi e daSuagher e Pachonik sulle fasce; Marsura, Vitale, l’ex Coulibaly e Pasciuti a centrocampo; Crociata sulla trequarti alle spalle di Arrighini. Pillon dovrà rinunciare agli squalificati Scognamiglio e Bruno e agli infortunati Gravillon, Kanoutè, Del Sole, Monachello e Melegoni. Dovrebbe pertanto schierare il modulo 4-3-3 e quindi con Fiorillo in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Perrotta e dall’esordiente Bettella (classe 2000) e da Balzano e Del Grosso sulle fasce. A centrocampo Crecco, Brugman e l’ex Memushaj. Tridente offensivo formato da Sottil e Marras.

CARPI (4-4-2): Piscitelli; Suagher, Kresic, Pezzi, Pachonik, Marsura, Vitale, Coulibaly, Pasciuti, Crociata, Arrighini. Allenatore: Castori

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Bettella, Perrotta, Del Grosso, Memushaj, Crecco, Brugman, Sottil, Mancuso, Marras. Allenatore: Pillon