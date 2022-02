Carnevale 2022 a Teramo: laboratori per bambini e mercatino in centro

TERAMO – Laboratori artistici in maschera per i più piccoli e Mercatino in centro per il Carnevale Teramano. Il primo appuntamento, il “Carnevale all’Arca. Abbiamo fiducia nella fantasia dei bambini”, consentirà ai bimbi dai 4 anni in su di cimentarsi con l’arte attraverso appositi laboratori artistici in maschera curati dal servizio educativo del Polo museale del Comune.

In Largo San Matteo e in una sala del Laboratorio di Arte Contemporanea i bambini potranno infatti divertirsi a completare, colorandole, delle stampe appositamente preparate di opere di Guido Montauti. L’iniziativa, ad ingresso libero, si svolgerà dalle 16 alle 19.

Il secondo appuntamento, quello con il Mercatino di Carnevale, organizzato dalle associazioni di categoria in collaborazione con il Comune, vedrà stand di prodotti tipici, dolci e artigianato animare delle 8 alle 20 le vie del centro.

“Vista l’attuale situazione non era possibile organizzare eventi di piazza – commenta l’assessore agli eventi Antonio Filipponi – e così, oltre all’organizzazione del mercatino, abbiamo pensato a come realizzare un’iniziativa che potesse coinvolgere i più piccoli, unendo divertimento e cultura. Grazie al Servizio Educativo del Polo museale, siamo riusciti a organizzare dei laboratori dedicati ai bambini ispirati alla mostra “Guido Montauti, ho fiducia nella mia fantasia”, allestita proprio all’Arca e visitabile fino al 1° maggio. E’ un’iniziativa in cui crediamo molto e che mira ad avvicinare i più piccoli all’arte e alla bellezza attraverso il divertimento, permettendo contestualmente ai genitori di visitare la mostra con la giusta attenzione”.