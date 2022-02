John Francis Caroselli, la storia di un pioniere dei primi computer

Caroselli contribuì allo sviluppo delle previsioni informatiche per le elezioni politiche primarie e nazionali. Era figlio di emigranti abruzzesi

L’AQUILA – John Francis Caroselli nacque a Philadelphia, in Pennsylvania, il 31 maggio del 1932, da Frank (nato il 13 aprile 1894 a Sulmona in provincia dell’Aquila) e Mary Zimei (nata a Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila l’8 maggio del 1893 – figlia di Paolo e Teresa – morì il 22 dicembre 1951 a Philadelphia). John ebbe quattro sorelle Agnes, Ida A., Sylvia R. e Teresa e un fratello Hugo.

John si laureò in ingegneria alla “Drexel University”. Servì, con onore, il suo paese negli “US Army Signal Corps”. Fu un “pioniere” dei primi computer. Lavorò, come programmatore e analista, alla “RCA” (Automated Root Cause Analysis). Concluse la sua carriera, come “Senior Software Engineer” alla “Lockheed Martin”. Contribuì allo sviluppo delle prime previsioni informatiche per le elezioni primarie e nazionali. Ha avuto cinque figli: Lisa, John F., Anthony, John Brian e Jeffrey. John Francis Caroselli morì, aveva 88 anni, il 12 gennaio del 1921.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”