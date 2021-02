Il Carnevale 2021 a San Giovanni Teatino è virtuale con Carnevalando

In concorso per le migliori maschere da postare online, in palio buoni spesa. Marinucci: “Abbiamo pensato a un Carnevale virtuale, per conservare la tradizione e offrire un pizzico di colore in questo periodo così difficile per tutti, soprattutto per i più piccoli”

SAN GIOVANNI TEATINO – L’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino ha deciso di aderire all’iniziativa “Carnevalando 2021”, allo scopo di non perdere le tradizioni e sconfiggere i momenti difficili come questo con l’ironia ed il sorriso, permettendo a tutti di festeggiare il Carnevale da protagonisti, ciascuno nella propria abitazione. Il primo Carnevale virtuale dove ogni cittadino, di qualsiasi età, potrà partecipare con la sua maschera e la sua fantasia, portando il sorriso nelle case, non rinunciando così alla millenaria tradizione del Carnevale.

“Tra poco sarà Carnevale – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – e quest’anno purtroppo non potremo festeggiare come siamo abituati. Abbiamo pensato allora a un Carnevale virtuale, per conservare la tradizione e offrire un pizzico di colore in questo periodo così difficile per tutti, soprattutto per i più piccoli”.

“A Carnevale i bambini non vedono l’ora di travestirsi, indossando costumi e maschere – dichiara l’Assessore alla Cultura Simona Cinosi – ed è giusto quindi cercare di regalare un po’ di normalità e di leggerezza ai più piccoli e anche agli adulti. Il peso della pandemia si fa sentire anche a livello psicologico e morale, quindi abbiamo pensato a un canale trasversale come Facebook, per permettere ai piccini ma anche ai grandi di sentirsi protagonisti in un periodo di festa da sempre dedicato al divertimento”.

Qui di seguito e sulla pagina Facebook di “Carnevalando 2021” troverete il Regolamento per partecipare a questo originale evento. Saranno premiate le migliori maschere e performance.

REGOLAMENTO

Per partecipare dovrete mascherarvi scegliendo uno dei seguenti temi:

1. Ironia Covid 19… distruggiamolo: una maschera che argomenti la battaglia, la distruzione e la vittoria sulla pandemia.

2. Arte e Cultura: maschere artistiche ispirate all’Arte e ai Personaggi della Storia.

Per i Bambini: Tema libero.

Le maschere migliori verranno premiate a secondo del tema scelto; ogni cittadino potrà partecipare inviando un video della maschera, singola o di gruppo composto solo da familiari stretti, padre madre e figli, nel rispetto delle normative anticovid vigenti. Ogni partecipante dovrà inviare un video di massimo 30 secondi, indicando il tema scelto e il nome della sua maschera e usando l’hashtag #carnevalandosangiovanniteatino, e posterà il video o nel proprio profilo personale con privacy aperta o nella pagina Facebook CARNEVALANDO 2021, dove saranno disponibili tutte le informazioni.

I like di ogni video decreteranno il vincitore di ogni tema scelto.

I video potranno essere inviati dal giorno 10 Febbraio al giorno 16 Febbraio fino alla mezzanotte.

Il giorno 17 Febbraio verranno decretati i vincitori.

I video saranno premiati virtualmente dall’Amministrazione Comunale.

I Premi per ogni tema saranno i seguenti:

– Attestato di riconoscimento

– Buoni Spesa nel territorio comunale