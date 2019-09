Caprara di Spoltore, scontro auto-bus: decine di feriti non gravi

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 13.30 e ha coinvolto un veicolo e un autobus della linea extraurbana TUA. Ancora da accertare la dinamica dei fatti

CAPRARA (PE) – Momenti di paura a Caprara di Spoltore, a seguito di uno scontro tra un veicolo è un autobus della linea extraurbana della Tua. L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 23 intorno alle ore 13:30.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti non ancora ufficiale, un’Audi A3, per motivi ancora da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta dove in quel momento stava transitando il mezzo del trasporto pubblico, pieno di passeggeri, che da Caprara era diretto a Pianella. Il conducente del bus, nel tentativo di accostarsi per evitare lo scontro, avrebbe scaraventato il mezzo contro gli alberi. Un tronco avrebbe sfondato il vetro laterale ferendo una ragazza rimasta incastrata tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, diverse ambulanze e anche l’elicottero dei vigili del fuoco che ha trasportato il ferito, una volta estratto dalle lamiere, in ospedale a Pescara. Il bilancio parla di una ventina di feriti e contusi non gravi.