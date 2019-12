Capodanno 2020 Città Sant’Angelo, divieto utilizzo prodotti pirotecnici

CITTÁ SANT’ANGELO – In occasione del Capodanno 2020, il comune di Città Sant’Angelo ha emanato l’ordinanza n°134 del 27/12/2019 con oggetto: ”il divieto dell’utilizzo di prodotti pirotecnici ai fini della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, del patrimonio pubblico e degli animali, su tutto il territorio comunale nei giorni 31 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020”.

Un’ordinanza voluta dal primo cittadino, Matteo Perazzetti: ”Era doveroso emettere questa ordinanza per tutelare tutti. Negli ultimi anni leggiamo sempre più di gravi incidenti dovuti all’esplosione dei fuochi pirotecnici, di danni gravi arrecati alle strutture pubbliche e private. È anche una tutela per l’aspetto psico-fisico degli animali. L’uso dei fuochi pirotecnici non si limita, purtroppo, al solo scoccare della mezzanotte del 01 gennaio, ma anche nel corso delle giornate del 31 dicembre e 01 gennaio, per questo abbiamo voluto vietare l’utilizzo in entrambe le giornate”.