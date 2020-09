“Cantine e cortili”, degustazioni di vini locali a Città Sant’Angelo

Venerdì 18 sabato 19 settembre 2020 dalle 18:00, nel centro storico angolano l’evento enogastronomico che coinvolgerà dieci aziende vinicole

CITTÁ SANT’ANGELO – A Città Sant’Angelo nel weekend del 18 e 19 settembre 2020 si svolgerà l’evento “Cantine e cortili”. Un’iniziativa voluta dal Sindaco, Matteo Perazzetti e da tutta l’amministrazione comunale, per unire due punti di forza del territorio angolano: la splendida architettura dell’antico centro storico e la straordinaria qualità delle cantine e delle aziende agricole locali.

In queste due giornate dalle ore 18:00 in poi, partirà questo nuovo appuntamento che vedrà la partecipazione di dieci aziende vinicole dislocate in altrettanti punti del borgo, tra palazzi baronali e scorci mozzafiato. All’ingresso del paese sarà consegnato, al costo di 5€, un calice, una sacca e un biglietto valevole per 3 (tre) degustazioni a scelta. Terminati gli assaggi compresi nel ticket, sarà possibile consumare direttamente nelle cantine scelte.

Oltre al vino, saranno in esposizione anche aziende agricole con i loro prodotti tipici.

La serata, sarà accompagnata da intrattenimento musicale. Le dieci cantine che hanno aderito all’iniziativa del Comune di Città Sant’Angelo sono: Azienda Agricola Vitivinicola Camerano S.R. Antonio; Poderi Costantini Antonio; Tenute Barone di Valforte; D’Alesio Sciarr; Tenute del Priore “Col del Mondo”; Cantine Di Biase; Fattoria Gaglierano; Monteselva; Ruggieri; Santone Vini.

Soddisfatto per l’organizzazione di un evento così importante, il Sindaco Matteo Perazzetti: ”Dopo lo straordinario afflusso turistico avuto in questa estate, nonostante la pandemia, volevamo dar continuità e terminare la stagione con un evento importante. Sappiamo quanto sia apprezzato il mondo del vino in Abruzzo e, unendolo alla bellezza del nostro borgo, abbiamo pensato a questa iniziativa. Le cantine saranno posizionate nei luoghi storici del paese così, oltre ad apprezzare la straordinaria qualità dei vini locali, saranno catapultati nella storia del borgo angolano. Saranno rispettati, ovviamente, tutti i protocolli di sicurezza. Ingressi contingentati sia al momento dell’acquisto del biglietto e sia ad ogni cantina. Per questo motivo, ringrazio da subito la Protezione Civile, la Croce Angolana e la Polizia Municipale che garantiranno il rispetto dei protocolli. Invito tutti a partecipare a questo evento che sarà il primo di una lunga serie. Avremo come ospite la pagina Instagram “Wine Lovers Italy” che è una delle più seguite, riguardante il tema dei vini. Vi aspettiamo a Città Sant’Angelo il 18 e 19 settembre”.

CANTINE PRESENTI:

Azienda Agricola Vitivinicola Camerano S. R. Antonio

Poderi Costantini

Tenute Barone di Valforte

D’Alessio – Sciarr

Tenuta del Priore

Cantina Di Biase

Fattoria Gaglierano

Cantina Monteselva

Cantina Ruggieri

Santone Vini

PROGRAMMA CANTINE & CORTINI 2020

In Piazza Garibaldi dalle ore 21:00 esibizione delle band:

Venerdì 18 settembre

Fabio Luongo canta Pino Daniele

Alessandro Panzone, chitarra

Fabio Luongo, voce e chitarra

Emanuele Rosa, tastiere

Luigi Blasioli, basso

Stefano Monti, batteria

Sabato 19 settembre

Jumpin’ Jackets

Filippo Samuele : Basso

Valerio Morelli : Piano

Massimo Ranalli : Batteria

Samuele Cacciatore : Tromba & Voce

Ingresso libero.

Sabato 19 Settembre:

Premio Vino dell’Angelo 2020, in Piazza Garibaldi alle ore 19:00

L’Amministrazione Comunale indice e organizza, nell’ambito delle manifestazioni del mese di settembre c.a., la 2^ edizione del Concorso Enologico di Vini Artigianali. Tutti i cittadini e le aziende del territorio angolano che intendono partecipare possono far recapitare il/i campione/i di vino in bottiglia di vetro sigillate con tappo corona o tappo in sughero, anche sintetico. Le categorie dei vini in concorso sono: Bianchi, Rosati e Rossi, i cui campioni dovranno essere fatti recapitare presso l’Ufficio URP della Sede Comunale (tel. 085.9696.266) entro e non oltre le ore 17:30 del 17 settembre 2020. Una Commissione esaminatrice all’uopo costituita decreterà per ogni categoria i primi tre vini classificati, ai quali sarà consegnata una pergamena ricordo. La Fondazione Italiana Sommelier Abruzzo, infine, consegnerà il Premio della Giuria.

Quest’anno per rispettare le norme di sicurezza contro il Covid-19, la manifestazione non si terrà nei cortili ma nelle piazze del centro storico.