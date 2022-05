Cantine Aperte 2022 in Abruzzo: date e aziende partecipanti

La manifestazione, giunta quest’anno alla trentesima edizione, si terrà il 28 e 29 maggio. 43 le aziende abruzzesi partecipanti

REGIONE – Sabato 28 maggio e domenica 29 maggio torna Cantine Aperte “la festa del Vino grande d’Europa” organizzata dal Movimento Turismo Vino e giunta quest’anno alla trentesima edizione.

La parola d’ordine rimane sempre la stessa: “Sicurezza, con le cantine aderenti che hanno deciso di continuare sulla strada intrapresa della prenotazione obbligatoria per poter gestire in completa tranquillità le attività in programma che andranno dalle passeggiate nei vigneti, ai picnic in cantina, verticali di annate storiche e tanto altro ancora”.

“Dal vino e dalla voglia di raccontarlo da parte dei vignaioli è nato tutto 30 anni fa – spiega Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo Vino – e come Movimento siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto un traguardo con Cantine Aperte che ha contribuito, insieme alle altre manifestazioni annuali ad accrescere interesse e passione nelle persone. I risultati si apprezzano nella crescente richiesta di visite in cantina e nelle vigne durante tutto il corso dell’anno solare. Ed è una richiesta sempre più consapevole, di grande qualità e sostenuta dal desiderio di conoscere e divertirsi nello stesso tempo. E questo fenomeno di domanda aumentata trova riscontro nell’impegno e nella qualificazione dell’accoglienza da parte delle cantine del Movimento, sempre più attente a migliorare l’offerta ma anche ad assumersi il ruolo di punto di riferimento su temi caldi come quelli della sostenibilità dell’ambiente e del consumo consapevole del vino”.

Il regolamento anche per questa edizione prevede oltre alla prenotazione obbligatoria anche il contributo di 5 euro in ogni cantina visitata che darà diritto alla visita guidata, al calice e alla sacca della manifestazione e alla degustazione di almeno 4 vini aziendali. Gli orari sono “i classici” di Cantine Aperte con il sabato dalle 15 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 20.

In Abruzzo le aziende partecipanti saranno 43, di seguito elencate e raggruppate per area di appartenenza.

Le aziende partecipanti:

Colline Teatine

Azienda Tilli a Casoli, Buccicatino a Bucchianico, Cantina Frentana e Cantina Caravaggio a Rocca San Giovanni, Cantine Mucci a Torino di Sangro, Collefrisio a Frisa, Dora Sarchese e Vigna Madre a Ortona, La Vinarte a Santa Maria Imbaro, Tenuta Ferrante a Lanciano, Tenuta Oderisio a Monteodorisio e Paolucci Vini a Paglieta.

Territorio del Tullum

Feudo Antico e Vigneti Radica; Fattoria Licia e Valle Martello a Villamagna

Colline Pescaresi

Cantine Bosco Nestore e Chiusa Grande a Nocciano, Cantina Marramiero a Rosciano, Tenuta Tre Gemme a Catignano, Tenuta del Priore e Contesa Vini a Collecorvino, Podere della Torre a Spoltore; Fausto Zazzara a Tocco da Casauria e Tenuta Secolo IX a Castiglione a Casauria.

Colline Teramane

Agricola Cirelli, Vaddinelli, Centorame Vini, Villa Medoro e Cantina Ruggieri ad Atri, Stefania Pepe, Tenuta Morganti ed Emidio Pepe a Torano Nuovo, San Lorenzo a Castilenti, Bossanova e Monti a Controguerra, Cantina DiUbaldo a Sant’Egidio alla Vibrata, Cerulli Spinozzi a Canzano e Faraone a Giulianova.

Provincia dell’Aquila

Cantina Margiotta a Pratola Peligna, Cantinarte a Navelli.