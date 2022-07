L’Aquila. al via I Cantieri dell’Immaginario 2022: il programma completo

Al via il 18 luglio la rassegna promossa dal Comune in collaborazione con il TSA. Tra gli ospiti Michele Bravi, Sergio Caputo e Tiromancino

L’AQUILA – Parte I Cantieri dell’Immaginario edizione 2022, la rassegna estiva che caratterizza la prima parte dell’estate aquilana promossa dal Comune dell’Aquila e coordinata dal Teatro Stabile d’Abruzzo.

Musica, teatro, danza nel cuore del centro storico, in una Piazza Duomo, trasformata in gran teatro, che rinnova il suo essere fulcro della vita comunitaria.

Un cartellone denso di eventi realizzato dalla direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis con la collaborazione delle istituzioni culturali aquilane Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo E-Motion, Istituzione Sinfonica Abruzzese, I Solisti Aquilani, Teatro dei 99, Teatro Zeta e lo stesso TSA, coinvolgendo il Conservatorio “A. Casella” e ben 11 compagnie ed associazioni teatrali.

Gli ingredienti per un eccellente cartellone ci sono tutti: grandi attori come Ninni Bruschetta, Viola Graziosi, Massimo Popolizio, Neri Marcoré, Graziano Piazza, Daniela Giovanetti, Francesco Cicchella, Vanessa Gravina, registi del calibro di Antonio Calenda, autori che spaziano da Umberto Eco a Sheakespeare, a Schnitzler, a Magris, Stravinskj, Ramuz, Geminiani, straordinari danzatori come Sergio Bernal, primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, Francesca La Cava, docente dell’Accademia Nazionale italiana di Danza, musicisti e cantanti amati dal grande pubblico come Maurizio Trippitelli, Enzo Avitabile, Peppe Servillo Michele Bravi, Sergio Caputo, Tiromancino, Mario Biondi, Malika Ayane, Noemi. E poi spettacoli per bambini, incontri, eventi di fascino nei cortili, la grande Orchestra Sinfonica Abruzzese, la giovanissima orchestra L’Aquila Young Orchestra e tanto altro ancora.

Merita una sottolineatura a parte lo spettacolo che porterà in scena la compagnia Teatro del Sole di Catania “U scarparu” creato da artisti sordi che hanno ottenuto numerosi ed importanti riconoscimenti in Italia e all’estero raggiungendo l’obiettivo di far conoscere un teatro visivo che include tutti e offrendo agli spettatori una visione con gli “occhi” e nel “silenzio”.

“I Cantieri dell’Immaginario rappresentano quest’anno la maturità di una città che è diventata un centro di sviluppo culturale e sociale, le cui tendenze e innovazioni hanno una influenza che si estende ben al di là del perimetro cittadino”. – Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.- L’Aquila ha iniziato da tempo a puntare in alto, guardando alla prosperità interdisciplinare tipica delle capitali europee contemporanee. Con questa edizione 2022 celebriamo il consolidamento di un appuntamento entrato ormai nella tradizione della comunità aquilana quale espressione estiva di arte e cultura. Il festival è andato strutturandosi nel corso degli anni attraverso proposte di altissimo livello artistico, coinvolgendo un pubblico sempre più numeroso, nonché a ispirare una nuova germinazione di appuntamenti e iniziative culturali.”

“I Cantieri dell’Immaginario con Oltre l’identità rafforza il progetto creativo, iniziato nel 2018, di costruzione dinamica di eventi che danno valore alla nostra realtà artistica composita attraverso gli strumenti espressivi della nostra cultura”. – Dichiara il direttore artistico Leonardo De Amicis.–

Dalla virtuosa collaborazione delle Istituzioni aquilane scaturisce un patrimonio di studi, stimoli e conoscenze che vengono messe a disposizione della comunità e sviluppano una vivace attività artistica con l’obiettivo di costruire un’identità culturale condivisa.

Con oltre 30 eventi programmati si offre spazio di intersezione per linguaggi e formulazioni artistiche eterogenee. Tutte le forme artistiche sono connesse attraverso l’intuizione, la migrazione dei concetti, i nuovi media e rispondono alle esigenze di una percezione sofisticata e complessa della realtà vivente perché creata, elaborata, trasmessa, comunicata e acquisita dalle persone.

Ancora una volta gli eventi programmati sono pensati per un pubblico esteso, di ogni età e livello culturale in quanto consentono di condividere senso, riferimenti culturali, identità collettiva e sociale.”

I biglietti saranno messi in vendita nei prossimi giorni dal sito www.cantieriimmaginario.it

Il calendario completo

LUNEDÌ 18 LUGLIO

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

TEATRO STABILE D’ABRUZZO

TAORMINA ARTE / TEATRO 99

LA MISTERIOSA FIAMMA DELLA REGINA LOANA

di Umberto Eco

uno spettacolo di Giuseppe Dipasquale

con Ninni Bruschetta, Viola Graziosi

ANTEPRIMA NAZIONALE

MARTEDÌ 19 LUGLIO

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

TSA / L’AQUILA YOUNG ORCHESTRA

L’AQUILA YOUNG ORCHESTRA

diretta da Marta Vitaliani

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI

“B. BARATTELLI”

ENZO AVITABILE & PEPPE SERVILLO

GIOVEDÌ 21 LUGLIO

• AUDITORIUM DEL PARCO – ore 18.00

FONDAZIONE BRUNO BALLONE

PREMIO CAMPIELLO

Presentazione del vincitore Opera Prima

Francesca Valente

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI

“B. BARATTELLI”

MICHELE BRAVI

Zodiaco Tour

Incontro di Musica e parole

con Gianmaurizio Foderaro

VENERDÌ 22 LUGLIO

• AUDITORIUM DEL PARCO – ore 18.00

TSA / ANDREA SCHIAVO / H501

LA SIGNORINA ELSE

di Arthur Schnitzler

regia Claudio Jankowski

con Diletta Masetti

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

GRUPPO E-MOTION

WITHOUT COLOR

Trilogia dell’abitare

regia e coreografia Francesca La Cava

musica originale Flavio Pescosolido

originale Flavio Pescosolido

SABATO 23 LUGLIO

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

TSA presenta

BIS!

di e con Francesco Cicchella

• PALAZZO CIOLINA – ore 21.30

TSA / COMPAGNIA DELLA CONTESSA

CASTA AIDA

testo di Iaia Centofanti

regia Fabrizio Pompei

DOMENICA 24 LUGLIO

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

TSA presenta

PASOLINI

Una Storia Romana

con Massimo Popolizio

violoncello Giovanna Famulari

• PALAZZO CIOLINA – ore 21.30

TSA / COMPAGNIA DELLA CONTESSA

CASTA AIDA

testo di Iaia Centofanti

regia Fabrizio Pompei

LUNEDÌ 25 LUGLIO

• AUDITORIUM DEL PARCO – ore 18.00

TSA /SPAZIO RIMEDIATO

CAPPUCCETTO ROSSHOW

Racconto spettacolare con burattini, pupazzi, attori

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE

SOMEBODY TO LOVE

Orchestra Sinfonica Abruzzese

• PALAZZO CIOLINA – ore 21.30

TSA / COMPAGNIA DELLA CONTESSA

CASTA AIDA

testo di Iaia Centofanti

regia Fabrizio Pompei

MARTEDÌ 26 LUGLIO

• AUDITORIUM DEL PARCO – ore 18.00

TEATRO ZETA

IL CALAPRANZI

regia Manuele Morgese

con Walter Mameli e Giuseppe Vignolo

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

TSA presenta

LE MIE CANZONI ALTRUI

con Neri Marcorè

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO

• AUDITORIUM DEL PARCO – ore 18.00

TSA / TEATRO DEL SOLE

U SCARPARU

di Giuseppa Piazza

con Rosario Anastasio, Grazia Cirnerco,

Nunzio Cocuzza, Franco Lombardo

spettacolo in lingua dei segni italiana (LIS)

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

TSA / INSCENA

LUCE AL TALENTO

GALA della DANZA

concept e direzione artistica Patrizia Salvatori

• PALAZZO CIOLINA – ore 21.30

TSA / SPAZIO RIMEDIATO

PER-VERSI-ONI D’AMORE

da un’idea di Claudio Marchione

con Tiziana Gioia, Claudio Marchione,

Alessandro Coccoli, Giuseppe Tomei

GIOVEDÌ 28 LUGLIO

• AUDITORIUM DEL PARCO – ore 21.30

I SOLISTI AQUILANI

HISTOIRE DU SOLDAT

di Igor Stravinskj, Ferdinand Ramuz

direttore Andrea Vitello

regia Maria Cristina Giambruno

con Graziano Piazza

VENERDÌ 29 LUGLIO

• AUDITORIUM DEL PARCO – ore 18.00

TEATRO ZETA / YOUNG COMPANY L’AQUILA

L’ALBERO DI LELE

regia Rolando Macrini

con Jan Maccioni, Stefano Corda

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE

CONSERVATORIO “A. CASELLA” L’AQUILA

BIG BAND CONSAQ

direttore Massimiliano Caporale

SABATO 30 LUGLIO

• AUDITORIUM DEL PARCO – ore 18.00

TEATRO ZETA / Ass. musicale ATHENA / LA LANTERNA MAGICA

LA FORESTA INCANTATA

di Francesco Geminiani da “La Gerusalemme liberata”

Orchestra da Camera Aquilana

direttore Carmine Gaudieri,

voce recitante Andrea Tufo

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

TEATRO DEI 99

IL BATTITO DELLA TERRA

Maurizio Trippitelli Percussion Ensemble

Special guest dall’isola di Gorée Moustapha Mbengue e Ismaila Mbaye

DOMENICA 31 LUGLIO

• AUDITORIUM DEL PARCO – ore 19.00

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI

“B. BARATTELLI”

SERGIO CAPUTO TRIO

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

TEATRO DEI 99

A NIGHT WITH SERGIO BERNAL

a cura di Daniele Cipriani

LUNEDÌ 1 AGOSTO

• AUDITORIUM DEL PARCO – ore 18.00

TSA / SPAZIO RIMEDIATO

CAPPUCCETTO ROSSHOW

Racconto spettacolare con burattini, pupazzi, attori

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI

“B. BARATTELLI”

NELL’OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA Quarta edizione

TIROMANCINO

Best of – Tour 2022

MARTEDÌ 2 AGOSTO

• AUDITORIUM DEL PARCO – ore 18.00

TSA / GRUPPO DELLA CRETA

LEI DUNQUE CAPIRÀ

di Claudio Magris

regia Antonio Calenda

con Daniela Giovanetti

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

TEATRO DEI 99 Festival danza “I Cento passi”

INSTRUMENT JAM

Compagnia Zappalà Danza

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO

• AUDITORIUM DEL PARCO – ore 18.00

TSA / SHAKESPEARE IN SNEAKERS

ALICE

scritto e diretto da Veronica Pace

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI

“B. BARATTELLI”

NELL’OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA Quarta edizione

MARIO BIONDI

Romantic Tour

GIOVEDÌ 4 AGOSTO

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

TEATRO DEI 99 Festival danza “I Cento passi”

GRAN GALA IL CIGNO NERO

a cura di Daniele Cipriani

VENERDÌ 5 AGOSTO

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI

“B. BARATTELLI”

NELL’OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA Quarta edizione

MALIKA AYANE

Malika Summer Tour 2022

SABATO 6 AGOSTO

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

TEATRO DEI 99

STORIE DI LIBERTÀ SECONDO FABRIZIO DE ANDRÉ

NON AL DENARO, NON ALL’AMORE NÉ AL CIELO

con Vanessa Gravina

danzatrice Melissa Paparusso

voce solista Michele Avolio

DOMENICA 7 AGOSTO

• PIAZZA DUOMO – ore 21.30

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI

“B. BARATTELLI”

NOEMI

Live Outdoor 2022