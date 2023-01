Cantera Pescara – Chieti Calcio Femminile 0-3, il racconto del match

Le neroverdi raggiungono gli Ottavi della Coppa Italia eliminando la Cantera Pescara bissando il successo della gara di andata

PESCARA – Con la qualificazione già in tasca visto il copioso 10-0 dell’andata, il Chieti Calcio Femminile batte 3-0 la Cantera Pescara all’Antistadio Flacco anche nel ritorno del primo turno di Coppa Italia e passa agli Ottavi di Finale dove affronterà l’Independent il prossimo 5 febbraio. Il risultato è stato messo in archivio già nella prima frazione di gioco dalle neroverdi che hanno segnato tutte e tre le reti con Gissi, Giulia Di Camillo e Carnevale. Nella seconda hanno gestito bene la gara avendo anche altre occasioni da rete non andate però a buon fine.

Nell’undici iniziale del Chieti spazio a Passeri, Di Domenico, D’Intino e Di Sebastiano. È subito gol al primo minuto di gioco: il tiro di Carnevale è respinto da un difensore e la palla arriva sui piedi di Gissi che non si fa pregare e deposita in rete. Al 10′ ci prova Forcella dalla distanza, blocca in due tempi Falcocchia. Due minuti dopo le ospiti raddoppiano con un gran bolide su calcio di punizione di Giulia Di Camillo sul quale nulla può fare Gabrielli. Al 16′ bella palla di Giulia Di Camillo per Carnevale il cui tiro finisce alto. Al 27′ Falcocchia para a terra sulla conclusione dalla distanza di Verzulli. Al 29′ terzo gol del Chieti con Carnevale che beffa Gabrielli in disperata uscita con un preciso lob. Al 33′ Falcocchia si lascia sfuggire il pallone sul quale si avventa Forcella, ma il portiere neroverde riesce a rimediare e blocca sui piedi dell’attaccante della Cantera. Al 36′ ottimo pallone di Martella per D’Intino che sfiora l’incrocio dei pali.

Sul finale del primo tempo è Giada Di Camillo a provare la gran botta da fuori area, Gabrielli si salva in due tempi. Si va dunque al riposo sul 3-0 per il Chieti.

Nella ripresa girandola di sostituzioni in entrambe le squadre. Al 1′ il colpo di testa di Giulia Di Camillo su angolo di Di Sebastiano si stampa in pieno sulla traversa. Makulova, entrata al 21′ al posto di Gissi, ha due occasioni per segnare, prima al 22′ quando il suo diagonale attraversa tutta la porta prima di spegnersi a lato e poi al 24′ quando colpisce la seconda traversa di giornata per il Chieti. Giulia Di Camillo impegna severamente Gabrielli al 25′ con un gran tiro dalla distanza. Al 26′ Seravalli, entrata per Falcocchia a difesa dei pali neroverdi al 21′, si salva sulla conclusione ravvicinata di Forcella, poi il pallone finisce sui piedi di Lazzari che tira però alto. Al 27′ Liberatore opera un tiro-cross che scheggia la traversa. Al 32′ di nuovo il Chieti pericoloso con Makulova, respinge di piede Gabrielli. Al 36′ Seravalli si salva a terra sul beffardo cross dalla fascia di Lazzari. Le ultime chance del match sono ancora una volta per le neroverdi: prima al 41′ il rasoterra di Liberatore finisce a lato di poco, poi al 44′ il tiro a giro di Carnevale va a lato di un soffio. Finisce dunque 3-0 per il Chieti che festeggia la qualificazione agli ottavi.

TABELLINO:

CANTERA PESCARA-CHIETI CALCIO FEMMINILE 0-3

Cantera Pescara: Gabrielli, Meletti, Cicala, Gatta, Cobo (23′ st Iurino), Verzulli (23′ st Zito), Di Credico, Lazzari, Di Fazio R. (35′ pt Candeloro), Limongi (17′ st Sangiuliano), Forcella (32′ st Di Benedetto). A disp.: Toro, Di Fazio P.Fusco. All.: Galanti Occulti Michele

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia (21′ st Seravalli), Di Camillo Giada (1′ st Liberatore), Di Sebastiano, Martella (28′ st Casella), Di Camillo Giulia, Chiellini, Di Domenico, Carnevale, D’Intino, Passeri, Gissi (21′ st Makulova). A disp.: De Vincentiis.

All.: Di Camillo Lello

Arbitro: Eremitaggio di Ancona

Assistenti: Ciprietti e Mattucci di Teramo

Reti: 1′ pt Gissi, 12′ pt Giulia Di Camillo, 29′ pt Carnevale