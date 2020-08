Canta Napoli band in concerto a San Salvo Marina: ecco quando

Micky Sepalone e Angela Piaf con la loro band saranno in Piazzale Cristoforo Colombo mercoledì prossimo 26 agosto dalle ore 21.30

SAN SALVO MARINA – Il prossimo 26 Agosto i due artisti terranno il loro concerto a San Salvo Marina (Ch), Piazzale Cristoforo Colombo ore 21.30, sul palco allestito dalla ditta Eventi & Servizi srl che ormai da diversi anni offre un variegato programma di spettacoli di alto livello, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del medesimo Comune. L’accesso all’area dello spettacolo è gratuito e i posti a sedere sono distanziati nel pieno rispetto delle misure anti-covid. Saranno circa due ore di grande musica interamente dedicata alla immortale, atemporale ed aspaziale Napoli, con i suoi colori, i suoi ritmi, le sue peculiarità, le sue tradizioni e bellezze riconosciute in tutto il mondo attraverso il potere magico della musica.

Nonostante le misure restrittive è stato comunque un Agosto di concerti per Micky Sepalone e Angela Piaf che con la loro Canta Napoli Band collezionano successi da ormai tredici anni. Era il 2008 quando i due artisti Made in Puglia diedero vita a quella che inizialmente portava il nome di Carosone Band e che poi è diventata la Canta Napoli Band per omaggiare i grandi cantautori della Napoli di ieri e di oggi. Non si tratta soltanto di una tribute-band ma quello di Sepalone è un vero e proprio progetto volto alla riscoperta della canzone classica partenopea.

“Vogliamo sempre sperimentare nuovi stili, nuovi arrangiamenti, mantenendo la struttura originale delle canzoni ma contaminandole con diversi generi musicali, dal pop al funk, al reggae, al latino-americano. La world music mi appassiona e la maggior parte delle canzoni in scaletta contengono ritmi e sonorità etniche” afferma il frontman. Siamo pugliesi doc ma abbiamo Napoli nel cuore, tante cose ci accomunano a quella che io ritengo la Città del sole e della Musica. La Puglia e la Campania si assomigliano sia come popolo che a livello musicale, la tarantella ne è la dimostrazione” continua Sepalone. Ciliegina sulla torta della Canta Napoli Band è la vocalist Angela Piaf, protagonista con Micky del concerto e di tutte le attività della loro Associazione Culturale di Promozione Sociale appunto denominata “Canta Napoli” e fondata dei due interpreti nel 2012. L’orchestra di Sepalone e Piaf è così composta: Michele D’Urso alla batteria, Luigi Pellicano al basso, Marco Pignatiello alla chitarra elettrica, Giuseppe Fabrizio al pianoforte e alle tastiere e Lorenzo Ciuffreda al violino.

Canzoni della tradizione partenopea eseguite in maniera “moderna”, ritmica, ballabile, pop-rock ma senza inficiare i capolavori che erano, sono e saranno. Da Renzo Arbore ad Aurelio Fierro, da Nino D’Angelo a Roberto Murolo, da Fabrizio De André a Renato Carosone a Totò fino ai classici – in veste moderna – Torna a Surriento, Reginella, Voce ‘e notte, Na sera ‘e maggio, Luna rossa, Malafemmena. Sempre applauditissimi e tanto apprezzati il duo Sepalone-Piaf, lui dotato di ottime capacità vocali ma soprattutto attoriali e da show man, come si dice in questi casi un vero e proprio “animale da palcoscenico” – nel senso buono ovviamente – la Piaf dotata di una voce estremamente duttile con impostazione tendente al pop-lirico, omogenea in tutta la gamma di suoni dal grave, ai centri sino all’acuto. Nulla da dire riguardo la Canta Napoli Band se non che se la perfezione facesse parte di questo mondo essa ne entrerebbe di diritto: straordinaria!”

Per informazioni sulla band e sui prossimi eventi visitare il sito www.mickysepalone.com oppure visitare le pagine social di Micky Sepalone.