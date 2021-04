Campobasso – Castelnuovo Vomano in diretta: dove vedere la partita

CASTELNUOVO A VOMANO – Castelnuovo Vomano pronto alla trasferta di Campobasso, la più dura ma anche la più affascinante di questa stagione. Dopo aver ottenuto solo un punto nelle ultime tre gare i neroverdi vogliono provare a invertire la rotta per rimanere in corsa per l’altissima classifica; anche se si tratterà di un impegno arduo, contro la capolista e favorita per la promozione fin dal precampionato, mister Guido Di Fabio crede nella sua squadra: “Sappiamo che sarà un match molto impegnativo ma in nessuna gara si parte battuti, dovremo giocare in maniera umile ma senza timori reverenziali, se giochiamo come sappiamo potremo dire la nostra e ottenere un grande risultato. Recuperiamo Ferri e Loviso che hanno scontato la squalifica e Foglia che ha superato l’infortunio, in più anche il neoarrivato Verdesi è già tra i convocati. Deciderò solo all’ultimo la formazione, ma chiunque andrà in campo so che darà il massimo per provare a portare a casa un risultato positivo”.

La gara si disputerà domenica 11 aprile alle 15 sul terreno del “Nuovo Romagnoli” di Campobasso a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del Campobasso e condivisa anche sulla pagina facebook del Castelnuovo Vomano, che provvederà anche ad aggiornamenti live sul proprio profilo instagram.

DAVIDE VERDESI NUOVO ACQUISTO

Il Castelnuovo Vomano pensa al presente e al futuro e, in quest’ottica, grazie a una trattativa lampo, è stato ingaggiata la giovane promessa Davide Verdesi, esterno d’attacco classe 2002 di assoluta qualità, che ha alle spalle già due campionati da titolare nel Porto D’Ascoli in Eccellenza marchigiana e che, nella prima parte di questa stagione, ha vestito la maglia del Pineto con buone prestazioni mettendo in carniere anche un gol e due assist. L’anno scorso per lui anche tre convocazioni nella Nazionale under 18 della LND con la partecipazione inoltre al torneo “Roma Caput Mundi” nel quale erano presenti, oltre a quella italiana, le nazionali di Inghilterra, Galles e Moldova.

Queste le prime parole di Davide Verdesi in maglia neroverde: “Sono contento di essere arrivato a Castelnuovo, è una società ambiziosa che già da questo primo anno di serie D sta dimostrando il suo valore; spero di poter contribuire a far sì che la squadra continui ad ottenere buoni risultati e a raggiungere livelli sempre più alti. Ringrazio la società per avermi dato fiducia e darò il massimo per riuscire a ripagarla”.

Soddisfatto il Presidente del Castelnuovo Vomano Giancarlo Di Flaviano: “Ringraziamo il Presidente del Pineto Silvio Brocco e il DS Roberto Giammarino per averci accordato il trasferimento di Verdesi, è un ragazzo che in prospettiva può dare tanto, sono sicuro che sarà una pedina che tornerà molto utile alla nostra squadra sia in questo finale di stagione che in futuro”.

Davide Verdesi è già a disposizione di mister Guido Di Fabio e si è allenato con la squadra, pronto ad una eventuale convocazione già per il prossimo turno di campionato.