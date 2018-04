Campo sportivo della Villa Comunale a Chieti: Avviso Pubblico per l’affidamento della gestione

Assessore Viola “L’obiettivo è quello di poter restituire a tutti i cittadini una struttura importante, che ha fatto la storia sportiva di Chieti. Il campo della Villa Comunale ritorni ad essere il simbolo della vita sociale e aggregativa teatina”

CHIETI – L’Assessore allo Sport, Antonio Viola, rende noto che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico riguardante l’affidamento in concessione, per un periodo di dieci anni, mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dell’impianto sportivo sito presso la Villa Comunale di Chieti.

Obiettivo principale della concessione è assicurare il buon funzionamento dell’impianto, migliorandone anche le condizioni di utilizzo, con la finalità di promuovere la pratica sportiva sul territorio.

Sono ammessi alla selezione le associazioni o le società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, iscritte al registro nazionale CONI, che svolgono le loro attività senza fini di lucro.

«Il concorrente – spiega l’Assessore Viola – entro sei mesi dalla stipula del contratto, al fine di ripristinare le condizioni minime di fruibilità dell’impianto, dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare interventi quali, ad esempio: l’eliminazione di tutti gli arredi non utilizzati e non utilizzabili dell’impianto, come le tribune, i plinti di cemento posizionati nelle immediate vicinanze dell’area, i vasi posti in prossimità dell’ingresso carrabile e i sostegni dei tabelloni per la pallacanestro; la sistemazione del verde all’interno dell’impianto sportivo, attraverso interventi di rastrematura e diradamento delle chiome delle alberature oltre che la rifilatura di tutti gli arbusti; la sistemazione di due accessi carrabili e di due accessi pedonali; il ripristino della pavimentazione dell’area di gioco; il ripristino della recinzione esistente nelle parti ammalorate; il ripristino dell’impianto di illuminazione.

Il progetto tecnico, che conterrà il cronoprogramma degli interventi, dovrà essere redatto e sottoscritto da un professionista abilitato iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale di categoria. La verifica degli aspetti tecnici ed economici sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata. L’aggiudicazione – prosegue l’Assessore – sarà disposta a favore del concorrente che otterrà il maggior punteggio per l’aggiudicazione dell’impianto e con l’offerta di un canone annuo più alto rispetto all’importo di riferimento a base d’asta di €360,00. Requisiti preferenziali saranno: l’essere un’associazione o una società con sede legale nel Comune di Chieti, con maggior numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto, che organizza attività in favore dei diversamente abili, che svolge attività in ambito sportivo da più anni o a livello agonistico, che abbia esperienza nella gestione degli impianti sportivi o istruttori più qualificati in presenza di attestazioni ufficiali e non abbia situazioni debitorie nei confronti del Comune».

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 2 maggio 2018, al Comune di Chieti, direttamente presso l’ufficio Archivio Generale del Comune di Chieti, Corso Marrucino n. 81, Chieti, C.A.P. 66100, mediante recapito a mani o per posta raccomandata R.R. o tramite corriere o agenzia autorizzata.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio del 5° Settore – Servizio Amministrativo – Sport e Politiche Giovanili, in via delle Robinie 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.chieti.gov.it nella sezione “Bandi e gare”.