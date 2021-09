Campli, spaccio di droga: ai domiciliari un 28enne operaio

CAMPLI – Da giorni i Carabinieri di Campli avevano focalizzato la loro attenzione su D.M., ventottenne operaio residente a Campli. Troppo alto il suo tenore di vita negli ultimi tempi e troppo insistenti i contatti e le frequentazioni con altri giovani del posto e degli altri paesi limitrofi. Nel pomeriggio di ieri 05.09.2021 i militari hanno quindi rotto gli indugi e, dopo aver accertato alcuni spostamenti sospetti dell’interessato a bordo del suo autoveicolo, hanno deciso di bloccarlo proprio all’ingresso del centro storico e di perquisirlo.

Tale attività ha sortito l’esito sperato. Il giovane è stato infatti trovato in possesso di un pacco contenente circa 250 grammi di Hashish suddiviso in diversi “panetti”. La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di rinvenire un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Al termine delle attività il predetto è stato quindi dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Teramo, collocato agli arresti domiciliari in attesa di essere processato.