Campionato regionale Csen di Karate 2022 a Chieti: il bilancio

CHIETI – Il 30 ottobre 2022 al Palatricalle di Chieti si è tenuto il campionato regionale Csen di Karate. La competizione sportiva ha coinvolto atleti più piccoli con le prove del Percorso, Gioco Tecnico del Palloncino e Kata; e atleti più grandi di età con lo svolgimento di Kata superiori. Il campionato regionale ha visto la partecipazione di numerosi atleti di tutte le età che hanno in comune una passione nel cuore: il Karate, un vero e proprio stile di vita che si fonda su nobili principi.

Difatti, l’evento Csen ha avuto lo scopo di promuovere il Karate, una disciplina che induce ad una sana competizione sportiva e l’inclusione è uno dei suoi capi saldi. Il campionato regionale diviene così un evento eccezionale dove i Kata (forma in italiano) si trasformano in uno spettacolo dinamico dove entrano in gioco velocità, respirazione, coordinazione, gestualità e ritmo dell’atleta.

A tal proposito ha commentato il Maestro Agostino Toppi, responsabile Karate Csen Abruzzo:

“Eseguire un kata insegna ad acquisire forza attraverso un movimento fluido e armonioso e in particolar modo a stimolare la concentrazione grazie all’unione di mente e corpo. Tutti aspetti importantissimi non solo in una gara sportiva, ma fondamentali nella vita di ogni giorno. Inoltre, – ha spiegato Agostino Toppi- la competizione sportiva si è rivelata un momento prezioso per l’atleta per poter entrare in diretto contatto con l’altro che non è visto più come un semplice avversario, bensì come un’occasione per migliorarsi e per superare i propri limiti. Gara dopo gara, – ha continuato Toppi – l’atleta percorre un cammino soprattutto interiore per raggiungere la vittoria più grande: credere nel proprio valore. Un ringraziamento speciale a tutte le società che hanno partecipato al campionato regionale ed hanno contribuito a rendere questo evento speciale. Un grazie di cuore allo CSEN Abruzzo e alla ASD Area3 di Chieti con la presidente Claudia Belfatto che ha permesso la realizzazione di questo meraviglioso momento di competizione e di crescita” così ha concluso il Responsabile Karate Csen Abruzzo.