Campionato Multiclasse a Pescara: vincitori e bilancio della tre giorni

PESCARA – Bilancio positivo per la tre giorni di regate per i catamarani impegnati nella Tappa Nazionale Multiclasse che si è svolta a Pescara sotto la sapiente organizzazione di Mauro Di Feliciantonio e della sua ASD Svagamente all’interno del calendario ufficiale della Federazione Nazionale Vela.

Giornate di sole e un buon vento di Levante hanno accompagnato gli oltre 60 equipaggi impegnati nelle classi Hobie Cat 16 Spi, Hobie Cat classico, Hobie Cat Dragoon e Catamarani Formula 18 open che si sono sfidati, con la consueta tecnica e passione, nel tratto di mare davanti allo stabilimento Il Traghetto.

Sabato e lunedì ogni categoria ha disputato 4 prove affrontando il vento dell’Est sui 10/13 nodi, mentre le competizioni della seconda giornata, domenica, sono state interrotte dal comitato di regata Fiv a causa delle forti raffiche provenienti da più direzioni, anche Scirocco e Maestrale, con punte di 46 nodi. Prove non terminate per ragioni di sicurezza ma grande esperienza per i giovani atleti che hanno dovuto affrontare condizioni meteomarine così impegnative per il rientro alla base.

Ottimo il debutto degli esordienti abruzzesi nella classe Hobie Cat 16 Caterina Dall’Olio e Camilla Di Tillio dell’Asd Svagamente. Vittoria nella categoria Dragoon per i pescaresi Marcello D’Anselmo e Damiano Lettere che hanno lottato fino all’ultimo con gli agguerritissimi rivali cagliaritani Alessandro Vargiu e Maria Eleonora Bandel arrivati per un soffio secondi. Terzi sul podio Leonardo Vascellari e Gaia Frau sempre del Circolo di Cagliari.

Negli HC 16 Spi podio tutto romano: vincono Caterina Degli Uberti e Diana Rogge del Tognazzi Village seguiti da Giammarco Gini ed Elisa Mustacchi arrivati secondi, Ruben Ginebri e Leonardo Fiorito terzi, equipaggi entrambi del CV 3V di Trevigiano Romano sul Lago di Bracciano.

Il team romagnolo formato da Luca Ragazzini e Linnea Valeri ha conquistato il primo posto nella classe HC classic, mentre sono abruzzesi le coppie salite sul secondo e terzo gradino del podio, rispettivamente Sandro Marino-Marco De Felice e Marcello Cozzolino-Mattia Ciattoni, entrambe legate al circolo Svagamente.

Nell’acrobatica Formula 18 i riminesi Matteo Fiorni e Lorenzo Casamenti hanno agguantato la vittoria lasciandosi alle spalle i gardesani Cristian Vettori e Maurizio Stella. Mauro Di Feliciantonio, istruttore federale Asd Svagamente: “Sono soddisfatto di questi due entusiasmanti week-end organizzati da noi con la IX Zona Fiv a Pescara e dedicati alle specialità dei catamarani. Sono appuntamenti nazionali ormai abituali per la spiaggia pescarese che con essi si anima e si colora. La prossima sfida per i velisti è per metà maggio a Punta Ala con i Nacra 15 dove andranno i due giovani equipaggi abruzzesi: Vincenzo Sebastiani e Maria Sofia Rubino, vincitori della tappa nazionale di una settimana fa, ed Enrica Morelli e Stefano Troiano”.