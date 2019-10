Campionato Italiano di Calcio Freestyle domani a Montesilvano

Domenica 27 ottobre 2019 a Porto Allegro. Pompei: “Una competizione di assoluto prestigio riconosciuta a livello nazionale per la grande spettacolarità”

MONTESILVANO – Questa mattina è stato presentato il Campionato Italiano di freestyle in programma domenica 27 ottobre dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00. L’evento si terrà per la prima volta a Montesilvano, nel Centro Commerciale Porto Allegro, dopo l’edizione dello scorso anno a Milano.

Il Campionato Italiano di Calcio Freestyle è riconosciuto dalla WFFA (World Freestyle Football Association) e organizzato da Da Move (www.damove.com), realtà leader nel mondo dello sport entertainment, con il patrocinio dall’Assessorato allo Sport e alle Politiche ed Eventi Giovanili del Comune di Montesilvano. 30 i partecipanti provienienti da tutta Italia con una età media tra i 15 e i 30 anni.

L’evento vedrà sfidarsi i più forti atleti d’Italia in un susseguirsi di trick ed evoluzioni scenografiche per aggiudicarsi il titolo di campione Italiano e volare a Miami per la finale mondiale del Red Bull Street Style. A giudicare il contest ci saranno 3 esponenti di questa disciplina tra cui Federico Massignani, pescarese di origine che ha rappresentato l’Italia come giudice in diverse competizioni di carattere internazionale e ha deciso di portare questa esperienza nella sua terra aiutando Da Move dell’organizzazione del campionato.

“Una competizione di assoluto prestigio – spiega l’assessore allo Sport Alessandro Pompei – riconosciuta a livello nazionale per la grande spettacolarità. Ringrazio Federico Massignani, che ha portato in città il campionato italiani che sarà seguitissimi anche dal punto di vista dei social, grazie ai 3 milioni di utenti che rincorrono le pagine di questi campioni. Un ringraziamento anche a Porto Allegro, che ha offerto i mezzi e la struttura nella quale poter svolgere la manifestazione”.

“Uno sport che riesce a coniugare l’aspetto calcistico molto seguito nel nostro Paese con una spettacolarità molto elevata – afferma il direttore di Porto Allegro Errico Di Tillio -. Siamo felici di essere di supporto a questa manifestazione e vogliamo contribuire in maniera sinergica con l’amministrazione comunale agli eventi in città perché Porto Allegro è un punto di riferimento importante per tutto il territorio”.

“Ho girato il mondo grazie alla mia passione per questo sport e sono stato Head Judge al campionato mondiale, sono orgoglioso di esser riuscito a portare nella nostra zona una manifestazione di questo rilievo.” – racconta Federico Massisgnani – “Il livello Italiano è mediamente molto alto e quindi sono convinto che partecipare a questo evento e vedere dei campioni in azione possa ispirare molti giovani del nostro territorio a proseguire la strada che io e altri freestyler abbiamo intrapreso. Le gare saranno uno contro uno della durata di tre minuti ciascuna. La giuria sarà composta oltre che da me da altre due persone”.