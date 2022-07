Campionato Italiano Beach Volley, tappa a Montesilvano dall’8 al 10 luglio

MONTESILVANO – Si è tenuta oggi nella Sala Consiliare del Comune di Montesilvano la presentazione della tappa Nazionale del Campionato Italiano Perla Nera di Beach Volley, che si terrà a Montesilvano dal 8 al 10 luglio 2022. Di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa.

Ottavio De Martinis – Sindaco di Montesilvano: “Sono contento e onorato di ospitare di nuovo questa manifestazione. Teniamo molto alla promozione del territorio grazie allo sport. Siamo felici di aver iniziato questa collaborazione con la Fipav Abruzzo che ci ha dato e ci darà tante soddisfazioni”.

Alessandro Pompei – Assessore comunale allo Sport: “Ringrazio Fabio Di Camillo e tutto il suo staff per il lavoro svolto, ringrazio inoltre la Regione Abruzzo, nella persona del presidente Sospiri, per il significativo apporto a questa manifestazione. La tappa di Montesilvano sarà una delle tappe nazionali e per il secondo anno saremo al centro dell’attività nazionale di beach volley. E’ una vetrina importante e siamo orgogliosi di poterla ospitare. Puntiamo molto sugli eventi sportivi che saranno presenti ovviamente anche nel nostro cartellone estivo”.

Fabio Di Camillo – Presidente della Fipav Abruzzo: “Montesilvano è stata scelta di nuovo perché nella passata stagione abbiamo dimostrato di poter organizzare eventi di alto livello. Tutta Italia ci seguirà e di questo possiamo andare fieri. Ringrazio il Comune di Montesilvano, partner affidabile e sempre disponibile, la Regione Abruzzo e ovviamente tutto il mio staff. Nella tappa di Montesilvano ritroveremo atleti abruzzesi come Ceccoli/Di Silvestre/Vanni e Costantini. Siamo una terra di beach volley e ne siamo onorati”.

Fabio Galli – Coordinatore attività territoriale e nazionale Beach Volley: “Ringrazio la Regione Abruzzo, l’amministrazione comunale di Montesilvano e il comitato regionale Fipav Abruzzo. La tappa di Montesilvano è strategica per lo sviluppo del campionato italiano assoluto. Posso dire che l’Abruzzo è terra di beach volley come organizzazione e come livello elevato degli atleti; un luogo dove i nostri migliori giocatori si allenano e dove tante realtà fanno poi la differenza a livello nazionale. Sono certo che questo appuntamento sarà di altissimo livello vista la presenza di ottimi giocatori sia nel maschile che nel femminile. La Federazione Italiana Pallavolo oltre ad investire negli eventi vuole investire nei giovani con la ricerca di nuovi talenti. Invito tutti gli appassionati a venire a Montesilvano per questo weekend di grande spettacolo!”.

Tutte le info della tappa, calendari e risultati:www.beachvolley.federvolley.it Le finali 3°/4° posto e 1°/2° posto maschile e femminile saranno trasmesse sul Canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo con il seguente programma gare:

DOMENICA

ore 13.30: 3°- 4° posto femminile

ore 14.30: 3°- 4° posto maschile

ore 15.30: finale femminile

ore 16.30: finale maschile