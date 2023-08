Beach Volley, BPER Banca AIBVC Italia Tour 2023 a Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ottava tappa, altro giro, altra corsa, altre battaglie sotto rete e soprattutto sotto il Solleone. Il BPER Banca AIBVC Italia Tour torna in Abruzzo per l’ennesimo appuntamento di questa stagione, sarà il Lido Mediterraneo nel cuore di Roseto degli Abruzzi a ospitare i funamboli del beach volley, sarà un fine settimana elettrizzante, l’ultimo di agosto prima del rush finale. Dopo Ferragosto tutti i protagonisti sono pronti a riprendere il proprio cammino e ad andare alla caccia della vittoria. La terra di D’Annunzio richiamerà molti interpreti della disciplina, Beach Volley Revolution il promoter locale. Si partirà venerdì con le qualifiche poi sabato e domenica il main draw, montepremi totale di 5000 euro.

REMIX

Nel tabellone femminile (a 16 coppie) se ne vedranno delle belle con tanti rimescolamenti, tante coppie inedite formate per l’occasione, sarà un bel banco di prova per molte. Alcune andranno a caccia di conferme, altre cercheranno di stupire. Così come tandem numero uno dell’entry list troviamo l’ex scudettata Giulia Toti assieme a una delle beacher più in forma come Federica Frasca. Sarà un duo tutto da scoprire, ma comunque accreditate per arrivare in fondo, come le romagnole Bertozzi-Mazzotti, proveranno a fare il bis dopo Cervia Leonardi e Balducci, vincitrice quest’ultima a Pesaro. E poi ancora Stacchiotti con Ceracchi, altro tandem romano tutto nuovo, come Derton-Arrigo. Nel tabellone maschile dopo la vittoria dello scorso anno tornano e vogliono fare il bis, si tratta degli umbri Alessandro Marta e Francesco Margaritelli, coppia numero uno dell’entry list. Battaglia assicurata da parte di Fallace-Pizzileo e dei finalisti di Maccarese i marchigiani Caliri-Amadori. Coppia inedita per Negri-Mencaroni e Vecchioni-Magini. In tutto sono quasi 60 le coppie iscritte per questa tappa.

PARTNER

BPER Banca è il main sponsor, ASI ente promotore, Wilson il pallone ufficiale, Ninesquared partner tecnico. Si ringraziano Beach Match e le tante aziende che accompagnano i promoter.