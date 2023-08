Beach Volley, AIBVC Italia Tour 2023 a Roseto: i vincitori

ROSETO DEGLI ABRUZZI – È sicuramente una location congeniale e in cui riescono a esprimere tutto il proprio potenziale, Alessandro Marta e Francesco Margaritelli fanno il bis a Roseto degli Abruzzi. Come lo scorso anno anche in questa edizione del Tour il duo umbro è riuscito a battere la concorrenza e dopo una serie di tappe non andate al meglio è salito sul gradino più alto del podio. Una due giorni di grande livello, di gioco efficace e concreto. In finale hanno sconfitto la rivelazione del torneo, ovvero Pera-Zoino per 2-0 (21-14, 21-15). Al terzo posto si sono piazzati Marini-Tascone che nella finalina hanno avuto la meglio per 2-1 su Fallace-Pizzileo. Margaritelli premiato come MVP.

“La chiave della vittoria è stata la calma in campo, anche quando abbiamo qualche commesso errore siamo rimasti tranquilli. Abbiamo spinto al servizio e tenuto in ricezione e cambiopalla. L’atteggiamento in campo è stato positivo, venivamo da un periodo negativo. Siamo tornati a divertirci”, hanno affermato a fine evento che ha visto la Beach Volley Revolution come promoter locale.

RITORNO

In campo femminile c’è stato il ritorno dell’ex tricolore Giulia Toti (premiata come MVP) che assieme a Federica Frasca ha ottenuto l’ “oro” sulla spiaggia del Lido Mediterraneo. Una coppia inedita, andata a segno al primo tentativo, un tandem che ha espresso un ottimo gioco, in finale hanno sconfitto Leonardi – Balducci per 2-0 (21-18, 21-14), una coppia cresciuta molto nell’arco della stagione. Un percorso quello delle romane di grande spessore e soprattutto netto. “Ci conosciamo da tanti anni, ci alleniamo assieme e non è stata una novità, è stato come tornare indietro nel tempo e giocare in famiglia. È stato un onore e un piacere giocare in questa tappa, abbiamo espresso un bel gioco”, hanno detto a fine match. Al terzo posto Stacchiotti-Ceracchi vincitrici per 2-0 (21-12, 21-10) su Angili-Palumbo, autrici di un buon torneo. Prossima tappa dall’1 al 3 settembre in Puglia, a Frigole.

