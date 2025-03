Cambio al vertice di Confcommercio Abruzzo

L’AQUILA – Giammarco Giovannelli, 54 anni, teramano, è il nuovo presidente della Confcommercio Abruzzo. Imprenditore nel settore della ricettività turistica, già presidente della Confcommercio Teramo e della Federalberghi regionale, è stato eletto all’unanimità, oggi, all’Aquila, alla guida della Confederazione commercianti nel corso dell’assemblea dell’Associazione a cui hanno preso parte i quattro presidenti provinciali: Alberto Capretti (L’Aquila), Riccardo Padovano (Pescara), Marisa Tiberio (Chieti) e lo stesso Giovannelli per la provincia di Teramo.

Presidente vicario è stata eletta Marisa Tiberio.

Giovannelli succede a Capretti, che ha guidato la Confcommercio Abruzzo per quattro mesi. La sua è una lunga carriera in ambito associativo: tra gli incarichi di maggior rilievo che ha rivestito negli ultimi anni quello di componente della giunta nazionale Federalberghi, socio fondatore del Movimento operatori turistici abruzzesi, componente nel 2008 dell’Osservatorio turistico regionale d’Abruzzo per il controllo della qualità dei servizi ricettivi, dal 2011 presidente regionale Federalberghi e dal 2016 presidente della Confcommercio Teramo. Attualmente è anche componente della giunta della Camera di commercio Gran Sasso d’Italia.

Giovannelli ha ringraziato i colleghi per il supporto e ha sottolineato l’importanza della sinergia della Confcommercio nel dialogo con enti locali e rappresentanze territoriali. Ha evidenziato la necessità di migliorare la rappresentatività dei territori strategici per la crescita del Pil. Propone un’azione di governo per sviluppare i servizi alle imprese e migliorare la formazione per giovani imprenditori. È disponibile alla collaborazione con enti locali per migliorare i servizi e ha sottolineato che innovazione e formazione sono fondamentali per sostenere il commercio. Infine, ha parlato dell’importanza della sicurezza e della collaborazione con le autorità per garantire una rete di protezione ai cittadini e ai turisti.