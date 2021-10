Cambio ora legale – solare 2021: ecco quando scatta

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si sposteranno le lancette indietro di 60 minuti. L’ora legale tornerà il 27 marzo 2022

Mancano pochi giorni al ritorno dell’ora solare. Le lancette dell’orologio andranno, infatti, spostate di un’ora indietro, nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, allo scoccare delle 3 del mattino. In termini pratici, le ore 7.00 su cui é impostata la sveglia, con l’entrata in vigore dell’ora legale diventeranno le 6.00 e si potrà dormire un’ora in più. Si avranno più ore di luce al mattino mentre farà buio prima la sera. L’ora solare resterà in vigore fino alla notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, quando tornerà l’ora legale per l’estate.

In tempi caratterizzati dalla tecnologia, non si corre più il rischio di dimenticarsi di mettere a posto gli orologi in quanto smartphone, tablet e computersi si aggiornano in autonomia.

Dal 1996 tutti i paesi dell’Unione europea, più la Svizzera e i paesi dell’est Europa, adottano lo stesso calendario per l’ora legale, il cui scopo é quello di consentire un risparmio energetico grazie al minore utilizzo dell’illuminazione elettrica. Dati alla mano si parla di un risparmio energetico annuo medio di oltre 450 milioni di Kilowattora, quantificabile ad una somma di circa 15 milioni di euro.

In termini di sostenibilità ambientale, il minor consumo elettrico ha consentito al Paese di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 215 mila tonnellate.