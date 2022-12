Il Calendario in Musica, concerto di Capodanno 2023 a Giulianova

GIULIANOVA – Per iniziare il nuovo anno al meglio, domenica 1 gennaio, alle ore 16.30, nella Biblioteca civica “Vincenzo Bindi” di Giulianova, i bambini dai 6 agli 11 anni si divertiranno a dare vita ad un vero e proprio concerto di Capodanno con un’orchestra composta da strumenti Orff-Schulwerk. Da lì prenderanno spunto per creare un calendario a vagoni a tema musicale, dopo aver letto e osservato l’albo illustrato “È in arrivo un treno carico di…” di Gianni Rodari. Sarà Simona Cinciripini a guidare i partecipanti nelle diverse attività, tra queste “Il Direttore d’Orchestra”. Tramite questo gioco, a turno, i bambini suoneranno degli strumenti della didattica Orff-Schulwerk e dirigeranno un’orchestra proprio come nel concerto di Capodanno. Inoltre, leggeranno e osserveranno l’albo illustrato dedicato alla filastrocca “È in arrivo un treno carico di…” di Gianni Rodari. Infine, prendendo spunto dalla filastrocca e dagli strumenti utilizzati, creeranno, da pagine prestampate, il proprio calendario del nuovo anno a tema musicale.

Per informazioni sui costi ed effettuare le prenotazioni obbligatorie, è possibile chiamare il numero 0858021290 o scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it

Si ricorda inoltre che la Pinacoteca Civica Vincenzo Bindi, il Museo archeologico e il Loggiato sotto piazza Belvedere, da sabato 17 dicembre fino al 29 gennaio, accolgono la mostra “Spazio_Materia_Significato. Cinque artisti abruzzesi protagonisti del Novecento” con le opere di Capobianco alias Sebastiano De Laurentiis, Elio Di Blasio, Marcello Mariani, Giancarlo Sciannella e Franco Summa.

Tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti di GiocaCultura Natale e non solo, sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram del Polo Museale Civico di Giulianova e sui siti web pinacotecabindi.it e visitgiulianova.com.