Omaggio a Franco Califano di Maurizio Mattioli a Celano

Una serata di musica, racconti, aneddoti sul grande Franco Califano, per la Stagione Artistica invernale dell’«Auditorium Enrico Fermi», diretta dal maestro Davide Cavuti

CELANO – Giovedì 29 dicembre (ore 21.00, ingresso libero), all’«Auditorium Enrico Fermi» di Celano, Maurizio Mattioli sarà il protagonista dello spettacolo «Stasera sarò Franco», tributo al maestro Franco Califano, organizzato dall’assessorato alla cultura del comune di Celano guidato da Antonella De Santis e dall’amministrazione comunale. L’appuntamento rientra nel programma invernale della “Stagione Artistica” dell’«Auditorium Enrico Fermi» di Celano, con la direzione artistica del maestro Davide Cavuti.

Lo spettacolo vede la regia del maestro Alberto Laurenti, che si esibirà alla chitarra accompagnato da Carmelo Zumbo al basso e da Salvatore Leggieri alla batteria. Maurizio Mattioli e il M° Alberto Laurenti interpretano le canzoni e i monologhi di Franco Califano (1938-2013) che nella sua lunga carriera discografica ha segnato più di una generazione con il suo stile disincantato e trasgressivo, vendendo oltre 22 milioni di dischi e collaborando con grandi stelle del panorama musicale italiano come Mia Martini, Patty Pravo, Edoardo Vianello, Iva Zanicchi, Renato Zero, Toto Cutugno; tra cui i grandi pezzi del cantautore romano verranno eseguite “il travestito”, “la porta aperta” e le canzoni di una vita “io nun piango”, “la mia libertà”, “la malinconia”, “l’ultimo amico”, “tutto il resto è noia”. Mattioli, attore e doppiatore romano, inizia la sua carriera negli anni ’70, tanti i ruoli e i successi in televisione, cinema e teatro, tra cui ricordiamo «Un’estate ai Caraibi»; «Un paio d’ali» e «Rugantino» in teatro; in televisione ha ricoperti diversi ruoli in fiction popolari come «I Cesaroni» e «Un ciclone in famiglia». Nel luglio 2014 ha ricevuto il riconoscimento speciale Leggio d’oro Alberto Sordi.

Dopo il successo registrato dalla programmazione estiva con la seconda edizione del “Festival AdArte”, che ha visto come protagonisti Toquinho, Giorgio Pasotti, Dado, Sergio Sgrilli, Giuliana De Sio, l’assessorato alla cultura ha proposto per la stagione invernale un cartellone che racchiude concerti, spettacoli teatrali, cabaret: tra i prossimi appuntamenti dell’«Auditorium Enrico Fermi», il concerto dell’«Orchestra di fiati “Città di Celano”» per il “Concerto di Capodanno” (ore 18) e sabato 7 gennaio (ore 21) lo spettacolo del comico Dario Ballantini, direttamente da “Striscia la notizia”, che porterà in scena «Ballantini&Petrolini» scritto dallo stesso Ballantini per la regia di Massimo Licinio, prodotto da «Licinio Productions».