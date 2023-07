Calendario dell’Impavida Ortona per la stagione 2023/24 di Serie A2

BOLOGNA – Diramati in quel di Bologna i calendari per la stagione 2023 / 2024 delle Serie A Credem Banca. Per quanto riguarda la Serie A2, la Sieco avrà la prima in casa quando domenica 15 ottobre (salvo variazioni) incontrerà la Emma Villas Siena, reduce da una stagione in SuperLega. La prima dei cugini di Pineto sarà invece a Santa Croce.

Rispettate quindi le richieste di avere un calendario incrociato tra le abruzzesi in maniera tale che gli appassionati potranno eventualmente seguire le gare casalinghe di entrambe. Il derby è previsto alla decima giornata nel turno infrasettimanale di giovedì 7 dicembre, quando Pineto ospiterà gli impavidi. Il ritorno ad Ortona è in programma per domenica 3 marzo 2024.

Pragmatico il Coach Nunzio Lanci: «Quando l’obiettivo principale è la salvezza bisogna soltanto abbassare la testa e lavorare. Negli ultimi anni la quota salvezza è stata intorno ai venticinque/ventotto punti quindi ha poca importanza quando e contro di chi conquistare questi punti. Prima o poi incontreremo tutte le squadre e ad ogni gara ci saranno gli stessi punti in palio. L’importante è che, a fine stagione, ne abbiamo incamerati a sufficienza. Certo è anche vero che prima si conquista la salvezza, meglio è, ma resta il fatto che la mera successione delle gare non è un fattore determinante».

Questa la successione delle gare della Sieco Service Impavida Ortona nel prossimo Campionato Nazionale di Pallavolo Serie A2 Credem Banca

Emma Villas Siena (C) – Delta Group Porto Viro (T) – Yuasa Battery Grottazzolina (C) – WOW Green House Aversa (T) – Kemas Lamipel Santa Croce (C) – Consar Ravenna (C) – Tinet Prata di Pordenone (T) – Consoli Sferc Brescia (T) – Pool Libertas Cantù (C) – Abba Pineto (T) – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo (C) – Conad Reggio Emilia (T) – BCC Tecbus Castellana Grotte (C)