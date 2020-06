Calendario Estivo 2020 della Riserva Borsacchio: il programma

É partito lo scorso 28 giugno con le Giornate FAI. Prossimo appuntamento il 5 luglio con Le Dune e la Luna

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Sono stati mesi difficili ed è giusto continuare a rispettare le prescrizioni. Per queste le Guide del Borsacchio hanno atteso a lanciare l’ormai famoso calendario estivo della Riserva che raduna sempre tantissimi partecipanti.

Ma proprio perché il momento è difficile per le attività di Roseto e per il turismo non potevamo rinunciare ad un calendario che da anni da lustro alla città ed alla Riserva Borsacchio con eventi di qualità e partecipati. Divulgazione e turismo sostenibile per diffondere il rispetto della natura ed attrarre le nuove forme di turismo che rappresentano ormai il futuro su cui puntare. Sette magnifici eventi pubblici fra notturne, teatro, musica, escursioni e scienza.

La prima data è il prossimo 5 Luglio 2020 con la magica notturna al chiaro di luna nella Riserva. I patrocini di Regione Abruzzo e Provincia di Teramo sono in lavorazione e come sempre supporteranno le attività della Riserva.

Una rete di grandi associazione nazionali, unite come mai in Italia, si è consolidata e conta ormai 21 grandi realtà (WWF,Legambiente, Italia Nostra, CSC, Guardia Ambientali ecce cc) per promuovere un’area stupenda ma dimenticata.

Speriamo che il Comune di Roseto degli Abruzzi patrocini un calendario che supporta il turismo in una stagione difficile. Un calendario che non costa nulla all’ente. Speriamo che il Comune non si tiri indietro , sarebbe irresponsabile in questo momento di difficoltà per un settore vitale ed in difficoltà come il turismo sostenibile. Aspetteremo fiduciosi. Purtroppo non hanno voluto incontrarci per stabilire un calendario ed il ritardo della pubblicazione è dovuto alla mancata risposta del comune”. Lo riferisce in una nota Marco Borgatti Presidente Guide del Borsacchio.