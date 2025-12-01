Calendario dell’Avvento: 24 tradizioni natalizie da riscoprire con AbruzzoNews

Dicembre è il mese dell’attesa, dei profumi che tornano a riempire le case, dei canti che risuonano nelle piazze e delle tradizioni che ci legano alle nostre radici. In Abruzzo, il Natale non è soltanto una festa: è un intreccio di riti antichi, sapori autentici e gesti comunitari che raccontano l’anima di un popolo.

Per accompagnarvi verso il giorno più atteso dell’anno, AbruzzoNews ha pensato a un calendario dell’avvento speciale: ogni giorno, dal 1° al 24 dicembre, apriremo insieme una “finestra” dedicata a una tradizione natalizia abruzzese. Sarà un viaggio tra presepi artigianali, dolci tipici, musiche di zampogne, racconti popolari e usanze che ancora oggi rendono magico il Natale nelle nostre terre.

Un percorso che vuole riscoprire e condividere la bellezza del patrimonio culturale abruzzese, ricordando che il Natale è fatto di comunità, memoria e identità. Vi invitiamo a seguirci quotidianamente e a lasciarvi sorprendere da queste piccole storie di festa: perché ogni tradizione è un dono, e ogni giorno di dicembre può diventare un’occasione per sentirci più vicini.

1 – La Novena di Natale in Abruzzo: canti e devozione