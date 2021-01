Calendario 2021 della raccolta differenziata a Chieti online

L’assessore Zappalorto: “Tutto resta uguale, raccomandiamo ai cittadini la massima attenzione alle regole”

CHIETI – Pubblicato il calendario 2021 per la raccolta differenziata sul territorio della città. Nel link il calendario con giorni e strade per la raccolta di tutti i materiali: https://formulambiente.it/chieti/#calendario

“Formula Ambiente ha stabilito il calendario2021 per la raccolta differenziata online dal 1 gennaio – così l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto – Restano immutati i giorni di raccolta di ciascun materiale, compreso quelli del vetro, che sarà raccolto ogni due settimane.

I dati sulla differenziata sono in crescita, com’è in crescita anche il buon utilizzo delle isole ecologiche, dopo Chieti Scalo e Sant’Anna, ne è arrivata una anche in via Principessa di Piemonte, subito operativa, durante le feste di Natale e fine anno, infatti sono state svuotate più volte, proprio perché la cittadinanza ne ha fatto largo uso.

Raccomandiamo ai cittadini di seguire regole e i giorni stabiliti per la raccolta differenziata dei materiali, questo per collaborare a rendere la città più pulita e a far crescere i dati sulla differenziata”.