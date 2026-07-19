Caldo estremo in Abruzzo, ultime ore di afa: Pescara ancora in bollino rosso

REGIONE – L’Abruzzo affronta le ultime ore dell’ondata di caldo estremo che ha portato temperature eccezionalmente elevate in tutta la regione. Oggi, domenica 19 luglio 2026, la situazione resta critica: sulla costa le massime raggiungono i 34°C, mentre nelle valli interne e nell’entroterra si registrano picchi reali superiori ai 38-40°C. Pescara rimane in bollino rosso, con livello 3 di allerta ministeriale, a causa dell’afa intensa e del forte disagio fisico che accompagna queste ore.

Il cambio di passo arriverà all’inizio della settimana. Da lunedì il caldo inizierà a perdere intensità, mentre tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio l’ingresso di correnti più fresche porterà un calo termico più marcato: le massime scenderanno verso valori compresi tra 25 e 28°C, con la possibilità di temporali sparsi nelle zone interne. Lo zero termico, oggi ancora posizionato a quote eccezionali intorno ai 4500 metri, tornerà su livelli più tipici del periodo.

Resta intanto in vigore l’ordinanza regionale che, fino al 31 agosto 2026, vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde nei giorni classificati a rischio “ALTO” dalla piattaforma Worklimate. Il divieto, valido dalle 12:30 alle 16:00, riguarda agricoltura, florovivaismo e cantieri edili, settori particolarmente esposti al rischio di colpi di calore e disidratazione.