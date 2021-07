Calcio a 5, Tombesi: Joao Luiz Bonato si presenta

Laterale, classe 1998, giunge in prestito dalla Roma dopo una buona stagione in serie B ad Aversa. «Lotteremo per inseguire i playoff»

ORTONA – La Tombesi aumenta la batteria di mancini a disposizione di mister Di Vittorio. Joao Luiz Bonato Siqueira, 23 anni da compiere a settembre, è un laterale che all’occorrenza può adattarsi anche nel ruolo di centrale, e vanta già molte esperienze in Italia, tra A2 e B. Di proprietà della Roma, da cui arriva in prestito, ha militato anche con le maglie di Orte, Parete e, lo scorso anno, AP calcio a 5, nel girone F di serie B. Dopo la stagione ad Aversa, è pronto a vivere una nuova avventura in Abruzzo:

«Ho scelto la Tombesi perché è una società seria e una squadra importante, contro la quale ho giocato già da avversario, quando stavo alla Roma. Mi hanno sempre parlato bene della società e dell’ambiente di Ortona, sono contentissimo di entrare a far parte di questa famiglia!».

Cosa pensi di poter dare alla Tombesi?

«Mi piace fare parte di un gruppo, giocare al servizio della squadra e andare d’accordo e in armonia con i compagni. Dal punto di vista tecnico, ho buone proprietà di palleggio, ho un discreto tiro ma sono sempre pronto a fare il mio in fase difensiva. Obiettivi? Fare il miglior campionato possibile insieme alla squadra e inseguire un piazzamento nei playoff. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere i miei nuovi compagni».