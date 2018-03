C5, trasferta in Veneto domani per le biancazzurre

PESCARA – Si celebra la ventiseiesima giornata di campionato e il Pescara viaggia alla volta di Grisignano del Zocco per affrontare la compagine locale e ritrovare dopo due sconfitte la via della vittoria. Segundo potrà contare su tutte le ragazze della rosa, fatta eccezione per Vanessa e Jenny, cedute in Spagna rispettivamente al Murcia e al Burela.

Due cessioni pesanti ma che non preludono, a dispetto di alcune notizie assolutamente prive di fondamento, ad alcun disimpegno né parziale né totale dall’attuale stagione. Spazio, pertanto, ancora una volta alle giovani e per per chi dovrà sopperire alle latenze di un organico ridotto ma non per questo meno ambizioso.

Appuntamento, quindi, alle ore 16.00 di domenica 4 Marzo tra le mura amiche del Palasport di Grisignano, quando a dare il via alla gara saranno gli arbitri Angelo Tasca e Enrico Barracano di Treviso, coadiuvati al cronometro daAlberto Fantin di Padova.